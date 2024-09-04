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Судья Бундеслиги получил полицейское сопровождение после ошибочного решения

 and  Lauren Adams
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Судья Бундеслиги получил полицейское сопровождение после ошибочного решения

После роковой ошибки во время решающего матча в 2023 году, которая негативно сказалась на гонке за титул «Боруссии Дортмунд», рефери Саша Штегеманн столкнулся с волной смертельных угроз. Штегеманн недавно обсудил последствия этого инцидента со своей женой и полицией.

Во время матча Бундеслиги против «ВфЛ Bochum», Штегеманн не назначил пенальти в ворота «Дортмунда», что привело к поражению команды в двух очках в матче с «Баварией Мюнхен». Эта ошибка позволила «Баварии Мюнхен» завоевать чемпионат Германии за счет лучшей разницы голов, после того как «Дортмунд» сыграл вничью 2:2 против «Майнца» в 34-м туре.

На следующий день Штегеманн публично извинился за свою ошибку, и вскоре после этого стали появляться угрозы смерти в его адрес. Как сообщает «General-Anzeiger», 39-летний Штегеманн из Нидеркасселя поделился более подробной информацией о последствиях матча с другими судьями в Спортивном университете Кёльна.

По возвращении в раздевалку Штегеманн нашел сообщение от своей жены на телефоне: «О боже, они разрывают тебя на части». До финального свистка он был уверен в своем решении, так как видеопомощник не сигнализировал о необходимости пересмотра решения. Только потом у него начали появляться сомнения из-за реакции игроков «Дортмунда».

Один решение могло ли повлиять на чемпионат?

Ему стало ясно, что его решение могло серьезно повлиять на чемпионат Германии. Он признался, что забыл первые 30 километров своего пути домой, а также отменил запланированную поездку с сыном, чтобы справиться с последствиями и взять на себя ответственность за свою ошибку.

Двое полицейских посетили его дом вечером, чтобы сообщить о грядущих угрозах смерти ему и его семье, рассказал Штегеманн. Ему также был предоставлен охранник на четыре недели, и его сопровождали на телевидение в Мюнхен на следующий день.

Его жена убедила его остаться судьей, возможно, намекая на то, что его энтузиазм угас после того, как он судил финал Кубка Германии между «Фрайбургом» и «Лейпцигом» в 2022 году. Штегеманн признал, что, возможно, чувствовал себя непобедимым тогда, но скромность становится важной, когда ты на вершине успеха, так как в таких ситуациях ошибки более вероятны.

Вспышки Феликса Цвайера

В прошлом году фанаты «Боруссии Дортмунд» якобы угрожали другому судье. Феликс Цвайер столкнулся с жесткой критикой после спорного матча в матче Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Баварией Мюнхен» в декабре 2021 года. «Я получил множество сообщений на свой официальный адрес электронной почты, которые шокируют и трудно игнорировать», - признался он тогда. Полиция Берлина сообщила о существовании угрозы смерти в отношении него в онлайн-сообществах. Отношения Цвайера с «Дортмундом» ухудшились после их поражения 2:3 в начале декабря 2021 года.

Молодой талант «Боруссии Дортмунд» Джуд Бэллингхэм, по сообщениям, оскорбил Цвайера косвенно, намекая на коррупцию в связи со скандалом Роберта Хойзера в 2000-х годах. Цвайер не судил игроков «Дортмунда» почти три года, вновь появившись в «Вестфаленштадионе» только во время первого матча текущего сезона, который закончился победой «Дортмунда» со счетом 2:0 против «ЭйнгеIntyre». После этого инцидента Штегеманн не был назначен на матчи «Дортмунда» с 28 апреля 2023 года.

despite the referee's public apology and the revelation of death threats, Stegemann was not appointed to officiate any Borussia Dortmund matches after April 2023, a decision likely influenced by the club's history of lethal threats towards referees. The arbitrator, now under protection, continued to referee other Bundesliga matches, following the guidance of his wife, who encouraged him to remain committed to his profession.

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