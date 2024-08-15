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Судья Брич возвращается в Ален

ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ТРАВМЫ КОЛЕНЯ ФЕЛИКС БРИХ ВОЗВРАТИТСЯ К ОФИЦИИРОВАНИЮ МАТЧА В ГЕРМАНСКОМ КУБКЕ. ВМЕСТЕ С ВОЗРАСТОМ ОН ТАКЖЕ ВЕРНЕТСЯ В БУНДЕСЛИГУ.

 and  Yaroslav Smith
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- Судья Брич возвращается в Ален

Главный арбитр Феликс Брых возвращается на поле после разрыва крестообразных связок в эту субботу в Кубке DFB. 49-летний уроженец Мюнхена будет судить первый раунд матча между VfR Аalen и FC Schalke 04 (15:15/Sky). Об этом сообщают назначения арбитров, опубликованные Германским футбольным союзом (DFB).

Брых получил травму в ноябре 2021 года, ирония судьбы в том, что это произошло во время его 344-го матча Бундеслиги, в котором он сравнялся с рекордом Вольфганга Штарка. С начала этого месяца стало ясно, что он также примет участие в новом сезоне Бундеслиги.

"Феликс Брых готов. Феликс Брых прошел тест на производительность", - сказал глава судей Knut Kircher. "Я считаю, что каждая лига в Европе может гордиться Феликсом Брыхом". Своим стилем судейства он получил всемирное признание. Брых является судьей DFB с 1999 года, судит матчи высшей лиги с 2004 года и также участвовал в чемпионатах мира в Бразилии в 2014 и России в 2018 годах.

В своем последнем матче он судил товарищеский матч мюнхенской "Баварии" против австрийского клуба SG Wattens Tirol и не столкнулся с какими-либо проблемами. Хотя в DFB нет фиксированного возрастного предела для судей, на практике это уже давно так. В прошлом году Региональный суд Франкфурта-на-Майне постановил в деле Манфреда Грэфе, что возрастной предел 47 лет для топ-судей в DFB не является законным.

Возвращение Брыха на поле с нетерпением ждут, так как он будет судить матч Кубка DFB между VfR Аalen и FC Schalke 04. Несмотря на свой возраст, навыки и опыт Брыха в футболе принесли ему всемирное признание.

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