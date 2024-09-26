Суданские военные начали наступление, чтобы вернуть территории в мегаполисе

Военные, которые потеряли контроль над большинством столицы в начале конфликта, готовились к выступлению своего лидера, генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже.

Очевидцы сообщают о интенсивных бомбардировках и стычках, когда военные пытались пересечь мосты, соединяющие три прилегающие города, образующие большую столицу - Хартум, Омдурман и Бахри, расположенные вдоль Нила.

48-летний местный житель Ахмед Абдалла сообщил Reuters по телефону: "Военные проводят интенсивные артиллерийские и авиационные бомбардировки в районах Халяфа и Шамбат в Бахри, близких к реке. Звук взрывов оглушителен".

Видеоизображения показывают черный дым, поднимающийся над столицей, и звуки конфликта на заднем плане.

Военные источники заявили, что их войска прорвали мосты в Хартуме и Бахри. Однако РСФСР сообщило Reuters, что оно сорвало попытки военных пересечь два моста, ведущие в Хартум. Независимое подтверждение этих утверждений не было получено.

Хотя военные восстановили контроль над определенными районами Омдурмана в начале этого года, они в основном полагаются на артиллерийские и авиационные удары и испытывают трудности с вытеснением подвижных наземных сил РСФСР, расположенных в других частях столицы.

Озабоченность Дарфуром

РСФСР также добилось значительных успехов в различных регионах Судана в последнее время, что усугубило серьезную гуманитарную проблему, вытеснив более 10 миллионов человек и толкая части страны к крайнему голоду или голоду.

Дипломатические усилия США и других стран оказались безрезультатными, так как военные отказались участвовать в дискуссиях прошлого месяца в Швейцарии.

В середине октября борьба за власть над аль-Фаширом, столицей Северного Дарфура в западном Судане, обострилась, когда РСФСР начало наступление против военной и других связанных бывших повстанческих групп с позиций, окружающих город.

Аль-Фашир остается последним военным оплотом в регионе Дарфур, где гуманитарные организации и группы по правам человека обвиняют РСФСР и его союзников в этнически целевых нападениях. РСФСР отрицает свою роль в насилие.

В четверг Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что в аль-Фашире имели место внесудебные казни, сексуальное и гендерное насилие и похищения женщин и молодых людей, а также рост числа жертв среди гражданского населения.

"В свете нашего исторического опыта, если аль-Фашир падет, возрастет риск этнически целевых нарушений и жестокости, в том числе внесудебных казней и сексуального насилия, со стороны РСФСР и связанных с ним ополчений", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк.

Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь призывают прекратить осаду аль-Фашира, в котором проживают более 1,8 миллиона жителей и перемещенных лиц.

Конфликт начался, когда споры между РСФСР и военными, которые соперничали за влияние перед запланированным международно поддерживаемым переходом к гражданскому управлению, переросли в открытые боевые действия.

После государственного переворота в 2021 году, через два года после смещения автократа Омара аль-Башира в результате народного восстания, армия и РСФСР разделили власть.

Конфликт в Судане привел к перемещению более 10 миллионов человек, в основном в Африке, и усугубил гуманитарный кризис. Несмотря на дипломатические усилия США и других стран, военные отказались участвовать в дискуссиях прошлого месяца в Швейцарии.

Контроль военных над определенными районами Омдурмана может быть ненадежным, так как они в основном полагаются на артиллерийские и авиационные удары и испытывают трудности с вытеснением подвижных наземных сил РСФСР из других частей большей столицы, в которую входят Хартум.

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