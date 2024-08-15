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Суд за убийство без тела заканчивается пожизненным заключением

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
38-летний отверг свою ответственность за смерть предпринимателя на суде.
38-летний отверг свою ответственность за смерть предпринимателя на суде.

Суд за убийство без тела заканчивается пожизненным заключением

В ходе судебного процесса, 38-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное из корыстных побуждений. При отсутствии тела жертвы суд должен был рассмотреть альтернативные возможности, помимо насильственной смерти. Однако вывод очевиден.

В суде регионального города Билефельда, где проходил процесс об убийстве без тела, 38-летнего подсудимого приговорили к пожизненному заключению. Суд убежден, что косвенные улики ясно указывают на то, что подсудимый убил бизнесмена из Хюльхорста в Восточной Вестфалии из-за денег почти год назад, заявил председатель суда Свен-Хельге Кляйне в приговоре.

Согласно судебной практике Федерального верховного суда, смерть человека может быть установлена ​​юридически без тела. Однако при рассмотрении дела на основе косвенных улик должны быть соблюдены строгие требования. Это было соблюдено в данном случае, сказал Кляйне.

В процессе исключения суд рассмотрел возможные альтернативы. Подсудимый в своем последнем заявлении утверждал, что не имеет никакого отношения к смерти 66-летнего мужчины. Он считает, что бизнесмен живет за границей и наслаждается жизнью или покончил с собой. "Все это было опровергнуто в ходе судебного процесса", - сказал председатель суда. Было доказано, что 38-летний мужчина убил бизнесмена из-за финансовой нужды осенью 2023 года, чтобы завладеть его имуществом и активами.

Машина 66-летнего мужчины была найдена в Нидерландах после его исчезновения. Расследование показало, что у подсудимого были ключи от машины, регистрационные документы, кредитная карта, паспорт и болгарский ID-карта предполагаемой жертвы. Кроме того, графолог пришел к выводу, что 38-летний мужчина подделал подпись предполагаемого покойника на записке. Собака, обученная на поиск трупов, среагировала на территории бизнесмена. Кроме того, на месте преступления были найдены кровь 66-летнего мужчины и ДНК подсудимого в спортивном автомобиле.

Приговор еще не вступил в силу. Адвокаты защиты сразу же объявили после вынесения приговора, что обжалуют виновный приговор в Федеральном верховном суде.

Хотя тело жертвы не было найдено, следователи собрали убедительные доказательства, указывающие на вину подсудимого в убийстве. Отсутствие тела не помешало суду установить вину подсудимого, сосредоточившись на сильной доказательной базе, представленной в отношении преступления.

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