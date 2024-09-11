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Суд постановил, что вопрос о праве на аборт появится на избирательных бюллетенях Миссури в ноябре.

Высший суд штата Миссури постановил во вторник, что поправка, предназначенная для возрождения права на аборт, появится на предстоящем голосовании этого штата.

 and  Anne Legman
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Жители и сторонникиURLConnectionНе время для ROCeding репродуктивных прав реагируют на оратора во...
Жители и сторонникиURLConnectionНе время для ROCeding репродуктивных прав реагируют на оратора во время запуска Initiativы Жителей Мисури за конституционные свободы в Канзас Сити, Мисури.

Суд постановил, что вопрос о праве на аборт появится на избирательных бюллетенях Миссури в ноябре.

Предложение выгравировать право на аборты в конституцию, скорее всего, в основном отменит почти полный запрет на аборты в Миссури, если будет одобрено. Судьи приняли решение всего за день до срока, установленного для внесения изменений в бюллетени на ноябрьские выборы.

Высший суд распорядился, чтобы республиканский секретарь штата Джей Эшкрофт восстановил предложение в бюллетене. Он исключил его в понедельник после решения окружного судьи в пятницу.

Распоряжение также предписывает Эшкрофту, критику абортов, принять все необходимые меры для включения предложения в бюллетень.

Подробное обоснование решения суда не было опубликовано во вторник.

Кампания Missourians for Constitutional Freedom приветствовала решение.

"Жители Миссури склонны поддерживать репродуктивную свободу, в том числе доступ к абортам, контрацепции и лечению выкидышей", - заявила в пресс-релизе менеджер кампании Рэйчел Свит. "Теперь у них будет возможность закрепить эти гарантии в Конституции Миссури 5 ноября".

Мэри Кэтрин Мартин, адвокат, представляющая группу республиканских законодателей и противников абортов, подавших в суд для отмены поправки, заявила судьям Верховного суда во время спешных слушаний во вторник, что инициатива вводит в заблуждение избирателей, не упоминая все регулирования абортов, которые она отменяет.

Поправка является частью общенациональной кампании, цель которой - дать избирателям возможность высказаться по вопросу об абортах после отмены решения "Роу против Уэйда" Верховным судом США в 2022 году. Миссури сразу же ввел почти полный запрет на аборты.

Несколько других штатов рассматривают конституционные поправки, гарантирующие право на аборты, такие как Аризона, Колорадо, Флорида, Мэриленд, Монтана, Небраска, Невада и Южная Дакота. Большинство из них гарантируют право на аборт до момента жизнеспособности плода и разрешают его в случае угрозы жизни женщины, что и предлагает поправка в Миссури.

В Нью-Йорке также есть предложение о голосовании, которое, по словам его сторонников, защитит право на аборты, хотя есть споры о его воздействии.

Участие в разделительном вопросе может стимулировать более высокую явку избирателей, что может повлиять на результаты выборов президента в колеблющихся штатах, контроль над Конгрессом и исходы тесно оспариваемых выборов на уровне штатов. Например, демократы Миссури надеются воспользоваться активизмом в отношении прав на аборты на выборах в ноябре.

По всей стране ведутся судебные баталии о том, позволять ли избирателям решать эти вопросы - и о точной формулировке вопросов и разъяснительных материалов на бюллетенях. В августе Верховный суд Арканзаса подтвердил решение исключить инициативу по правам на аборты из бюллетеня штата в ноябре, согласившись с избирательными органами, которые сочли, что группа, стоящая за мерой, не представила необходимые документы о сборщиках подписей, которых она нанимала.

Во всех семи штатах, где с момента отмены "Роу против Уэйда" были вопросы об абортах на бюллетенях, избиратели поддержали сторонников права на аборты.

Решение Верховного суда восстановить предложение о правах на аборты в бюллетене вызвало горячие споры в политической арене Миссури. В то время как политические стратеги внимательно следят за воздействием этого вопроса на явку избирателей и результаты выборов.

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