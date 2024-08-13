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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Суд постановил, что Комиссия не выполнила обязательства, возложенные на нее в соответствии со статьей 85 (1) Договора.

В ноябре 2020 года кусок бетонной плиты со шумозащитной стены упал на автомобиль на А3, убив водителя. Причиной считается халатное строительство. Сейчас судьями рассматривается дело.

 and  Anne Legman
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Четыре года назад на автобахе А3 неподалеку от Кёльна 66-летняя женщина погибла, когда шумозащитная...
Четыре года назад на автобахе А3 неподалеку от Кёльна 66-летняя женщина погибла, когда шумозащитная стена обрушилась на её автомобиль - суд над виновными наконец-то начался.

- Суд постановил, что Комиссия не выполнила обязательства, возложенные на нее в соответствии со статьей 85 (1) Договора.

Чуть больше трех лет назад на автодороге А3 водитель был сбит и убит бетонной плитой - сейчас трое подсудимых предстают перед Областным судом в Кёльне. По версии обвинения, халатное отношение к работе привело к тому, что в ноябре 2020 года шеститонная плита упала со звукоизоляционной стены и ударила по небольшому автомобилю, убив 66-летнюю женщину за рулем.

Подсудимые обвиняются в том, что знали о несоответствии установки плиты плану. 62-летний инженер из компании, ответственной за строительство, обвиняется в непредумышленном убийстве. Как руководитель участка, он якобы отвечал за импровизированные держатели, которые были приварены, нарушая защиту от коррозии. Он также обвиняется в сокрытии последующего экспертного заключения, в котором говорилось, что крепление плиты не было стабильным и прочным.

Двое бывших сотрудников отдела Straßen.NRW, оба 59 лет, обвиняются в непредумышленном убийстве по неосторожности. Они обвиняются в том, что не запросили вышеупомянутое экспертное заключение, несмотря на то, что утверждение конструкции было обусловлено его результатами.

В первый день суда инженер и один из сотрудников Straßen.NRW отрицали обвинения. Третий подсудимый воспользовался правом молчать.

Дело вращается вокруг ответственности нескольких лиц за инцидент, так как инженер строительной компании обвиняется в пренебрежении надлежащей защитой от коррозии и сокрытии отчета о стабильности, относящегося к инфраструктуре 'Транспорт и телекоммуникации', в частности, звукоизоляционной стене. Кроме того, двое сотрудников из Straßen.NRW обвиняются в том, что не запросили этот важный отчет, что потенциально могло способствовать трагическому инциденту.

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