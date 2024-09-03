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Суд подтвердил арест за предполагаемое нападение на исламский токсин

Житель Касторф-Раухел, опознанный как Джалал Дж., иранского происхождения, получил четырехлетний тюремный срок от Федерального верховного суда в Карлсруэ. Решение, первоначально принятое региональным судом в Дортмунде в ноябре, было поддержано. Несвоевременность инструкций, находившихся в...

 and  Ann Bradley
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Высший суд Германии, расположенный в Ка poule
Высший суд Германии, расположенный в Ка poule

Суд подтвердил арест за предполагаемое нападение на исламский токсин

В 2015 году Д. приехал в Германию в качестве молодого человека. Через пять лет, в 2020 году, Региональный суд Дортмунда вынес приговор против него, в котором были указаны различные преступления, в том числе попытка убийства, после того как он бросил огромную ветку с моста на машину внизу. В начале 2023 года он был вновь арестован.

Дортмундский суд признал его переход к более радикальной идеологии в конце 2022 года. В результате он разработал план для совершения нападения, используя самодельные яды. Он обратился за помощью к боевикам Исламского государства, получив инструкции по приготовлению цианида. Затем он приобрел доступные ингредиенты. К сожалению, ни инструкции, ни материалы не оказались эффективными для производства цианида.

Региональный суд Дортмунда приговорил иранца к четырем годам лишения свободы, а затем к обязательному надзору. Приговор был подтвержден третьей палатой Федерального верховного суда (BGH), ответственной за дела о государственной безопасности.

Судьи в Карлсруэ пришли к выводу, что Дортмундский суд проигнорировал несостоятельность инструкций по производству ядов подсудимого, которые не представляли реальной угрозы для населения, и признали его виновным в финансировании террористической деятельности. Приобретение различных элементов, предположительно необходимых для производства ядов, было признано финансированием террористической деятельности. Приговор Дортмунда остался в силе.

Неудачная попытка отравления, несмотря на приобретение необходимых элементов, не была признана угрозой судьями в Карлсруэ. Его осуждение за финансирование терроризма было поддержано, так как они рассматривали его приобретение элементов как финансирование потенциальных атак с использованием ядов.

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