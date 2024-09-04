- "Суд пересмотрел дело о мошенничестве на свадьбе - скоро приговор"

В предстоящем судебном процессе по делу о мошенничестве 50-летний бальзамировщик предстанет перед судом сегодня (в 13:00) в местном трибунале в Ростоке. Ожидается вынесение приговора, в котором обвиняемый будет обвинен в хищении значительных сумм денег, уклонении от оплаты счетов подрядчиков или оплате их с опозданием, а также неоднократном нарушении обязательств по займам с февраля 2020 года по март 2022 года. После консультации с юристом обвиняемый признал свою вину. Предлагаемые сроки наказания варьируются от двух лет семи месяцев до двух лет одиннадцати месяцев.

Ранее тот же суд приговорил обвиняемого к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения в мае 2023 года за обман нескольких женщин, выманив у них значительные суммы денег и, по мнению суда, эксплуатируя эмоциональную уязвимость своих жертв. Однако этот приговор еще не вступил в силу. Данные факты были выявлены в результате документального фильма ARD "Эмоциональный мошенник".

Предыдущее осуждение обвиняемого было вынесено в [[Первом суде Instance] в Ростоке], где он был приговорен к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за обман нескольких женщин, выманив у них деньги. Несмотря на то, что это осуждение было подтверждено, оно еще не полностью исполнено из-за ожидающейся окончательной процедуры.

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