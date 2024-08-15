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Федеральные земли ГерманииНовостиИзнасилование

Суд над Кристианом Б. - Адвокаты критикуют экспертов

В судебном процессе против подозреваемого, также вовремяconscription в дело Мадди, эксперт находит параллели между инкриминируемым деянием и earlier conviction против Christian Б. Оборона решительно отрицает это.

 and  Elizabeth Wells
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- Суд над Кристианом Б. - Адвокаты критикуют экспертов

В ходе процесса против Кристиана Б., также подозреваемого в деле Мaddy, эксперт свидетельствовал о возможных связях между двумя изнасилованиями и столкнулся с жесткой критикой со стороны защиты. Глава оперативного анализа (ОФА) в Федеральном уголовном розыске (БКА), Харольд Дерн, заявил, что между двумя преступлениями в Португалии есть очень редкие сходства. Он ссылался на изнасилование, которое, как утверждается, совершил подсудимый в Португалии в 2004 году против ирландской женщины, и проводил параллели с изнасилованием 72-летней американки, за которое 47-летнего немца признал виновным Высший региональный суд Брауншвейга в 2019 году и который все еще находится в заключении. 63-летний эксперт явно не сказал, что 47-летний является также виновником в первом случае, но в своем анализе пришел к выводу, что многое свидетельствует о поведении одного и того же преступника. Такие поведенческие модели очень редки, и есть поразительные сходства, согласно эксперту БКА.

Эксперт: Сходства в ходе преступлений

Его задачей от суда было расследовать, могут ли два преступления быть связаны. Расследование БКА видит сходства в ходе преступлений. Кроме того, в обоих случаях не шла речь о сексуальном удовлетворении для преступника, а о применении насилия. Фактом является то, что обе сцены преступлений находились в Португалии, на Алгарве, как и четыре других дела, находящиеся сейчас на суде - два изнасилования и два случая сексуального насилия над детьми.

47-летний также подозревается в знаменитом деле Мaddy

Однако процесс против многократно судимого сексуального преступника находится в центре внимания, так как он подозревается в знаменитом деле об исчезновении Мaddy. Троелетняя Мaddy Макканн бесследно пропала из португальского курортного города в 2007 году. Немецкие следователи считают, что Кристиан Б. похитил и убил девочку. Расследование по этому сложному делу все еще продолжается, но оно не является частью текущего процесса. В принципе, до окончательного осуждения действует презумпция невиновности.

Защита сомневается в результатах эксперта

В четверг защита выразила серьезные сомнения в результатах эксперта перед судебной палатой. По их мнению, процесс скоро закончится оправданием.

Эксперт свидетельствовал, что изнасилование, совершенное подсудимым против ирландской женщины в Португалии в 2004 году, имеет поразительные сходства с другим изнасилованием 72-летней американки, за которое подсудимый был признан виновным. Защита поставила под сомнение выводы эксперта, предполагая, что процесс может закончиться оправданием из-за своих сомнений.

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