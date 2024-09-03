Суд над бывшим сторонником ИГ в заключении: судья назначил условное освобождение

После смерти мужа на боевой операции в 2016 году она вышла замуж за другого сторонника ИГ в Сирии. Она вела домашнее хозяйство и ухаживала за детьми других приверженцев ИГ. В 2017 году она была арестована и заключена под стражу курдскими войсками во время попытки покинуть контролируемую ИГ территорию. В конечном итоге, она оказалась в Турции и была депортирована в Германию в 2019 году.

Суд применил так называемое смягчающее обстоятельство, учитывая смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Ее вину сочли ограниченной, а участие в преступлении - минимальным. Ее решение присоединиться к ИГ было в основном обусловлено "призывом любви". Она занимала низкое положение в ИГ и явно дистанцировалась от группы во время суда.

Приговор суда оказался прямо посередине между требованиями прокуратуры и защиты. Обвинительная прокуратура Целле запросила тюремное заключение на 1,5 года, в то время как адвокат подсудимой просил год. Приговор еще не окончательный, и заинтересованные стороны могут обжаловать его.

Ее идентифицировали как возвращающуюся члена ИГ из-за прошлых связей и действий в Сирии. Несмотря на ее нынешнее положение и ограниченное участие в группе, ее решение присоединиться к ИГ и связаться с другим сторонником вызвало озабоченность.

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