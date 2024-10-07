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Суд Европейского Союза запретил конкретную деятельность по обработке персональных данных, осуществляемую материнской компанией Facebook Meta.

 and  Mark Rodriguez
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Суд Европейского Союза запретил конкретную деятельность по обработке персональных данных, осуществляемую материнской компанией Facebook Meta.

Европейский суд юстиции (ЕСЮ) помешал Meta бесконечно обрабатывать определенные персональные данные пользователей. Как указано в их решении, опубликованном в пятницу, "Платформа, подобная социальной сети, такой как Facebook, не может бесконечно использовать все персональные данные без учета их характера", - написали судьи. Это решение было в соответствии с рекомендациями главного адвоката Атанасиоса Рантоса, данных в апреле.

Австрийский активист по защите конфиденциальности Максимилиан Шремс подал иск против обработки своих персональных данных, в том числе своей сексуальной ориентации, которую он открыто раскрыл во время общественной дискуссии. Однако ЕСЮ постановил, что информация о сексуальной ориентации может использоваться для таргетированной рекламы в соответствии с Регламентом ЕС о защите данных (GDPR). Тем не менее, "этот факт сам по себе не легитимизирует обработку других персональных данных, касающихся сексуальной ориентации этого человека", - уточнил суд.

Шремс и его организация "Ничье дело" (NOYB) подали жалобы на различных технических гигантов и инициировали судебные процессы.

В ответ на жалобы Шремса Европейский суд юстиции (ЕСЮ) не автоматически предоставил разрешение на использование других персональных данных, связанных с сексуальной ориентацией человека, для таргетированной рекламы. Несмотря на то, что ЕСЮ разрешил использование информации о сексуальной ориентации для таргетированной рекламы, NOYB, возглавляемая Шремсом, продолжает оспаривать различных технических гигантов в судебных процессах.

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