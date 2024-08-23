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В скором времени состоится решение в судебном процессе против Мелани Мюллер, в котором ей предъявлены обвинения в совершении запрещенных нацистских приветствий. По данным прокуратуры Лейпцига, она якобы совершала это действие несколько раз во время концерта в сентябре 2022 года. Обвинение утверждает, что 36-летняя Мюллер злоупотребила знаками, ассоциирующимися с незаконными и насильственными организациями.

В пятницу (9:30) в районном суде Лейпцига начнется судебный процесс, на котором сначала выступит свидетель, затем прозвучат заключительные доводы и будет вынесен приговор.

Кроме того, под судом также находятся наркотические обвинения, так как во время обыска в квартире Мюллер в Лейпциге были найдены 0,69 грамма смеси кокаина и таблетка экстази.

На открытии процесса Мюллер опровергла все обвинения. Ее адвокат заявил, что жест рукой был предназначен для возбуждения аудитории и что Мюллер не имеет никаких правых взглядов или политических связей. В отношении наркотиков он заявил, что они принадлежали другу, который оставил их у Мюллер. Пока не вынесен окончательный приговор, Мюллер пользуется презумпцией невиновности и не обязана присутствовать на судебных заседаниях по решению судьи.

Родившаяся в саксонском городе Ошаце, Мюллер стала популярной в 2014 году после победы в восьмом сезоне "Я знаменитость! Выведите меня отсюда!". С тех пор она появилась в различных телеформатах. Как поп-певица, она часто выступает в различных местах, таких как Майорка.

Во время своих выступлений как поп-певица Мелани Мюллер часто очаровывает аудиторию своей музыкой в различных местах, таких как Майорка. Несмотря на продолжающийся судебный процесс, ее музыка по-прежнему является источником радости для ее поклонников.

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