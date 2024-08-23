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Федеральные земли ГерманииНовостиМузыка

Суд Европейского Союза постановил, что Комиссия не выполнила свои обязанности, предусмотренные Договором.

При завершении своего суда по делу известная фольклорная певица Мелену Мюллер опровергает утверждения прокуратуры, что она сделала нацистское приветствие.

 and  Ann Bradley
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- Суд Европейского Союза постановил, что Комиссия не выполнила свои обязанности, предусмотренные Договором.

В скором времени состоится решение в судебном процессе против Мелани Мюллер, в котором ей предъявлены обвинения в совершении запрещенных нацистских приветствий. По данным прокуратуры Лейпцига, она якобы совершала это действие несколько раз во время концерта в сентябре 2022 года. Обвинение утверждает, что 36-летняя Мюллер злоупотребила знаками, ассоциирующимися с незаконными и насильственными организациями.

В пятницу (9:30) в районном суде Лейпцига начнется судебный процесс, на котором сначала выступит свидетель, затем прозвучат заключительные доводы и будет вынесен приговор.

Кроме того, под судом также находятся наркотические обвинения, так как во время обыска в квартире Мюллер в Лейпциге были найдены 0,69 грамма смеси кокаина и таблетка экстази.

На открытии процесса Мюллер опровергла все обвинения. Ее адвокат заявил, что жест рукой был предназначен для возбуждения аудитории и что Мюллер не имеет никаких правых взглядов или политических связей. В отношении наркотиков он заявил, что они принадлежали другу, который оставил их у Мюллер. Пока не вынесен окончательный приговор, Мюллер пользуется презумпцией невиновности и не обязана присутствовать на судебных заседаниях по решению судьи.

Родившаяся в саксонском городе Ошаце, Мюллер стала популярной в 2014 году после победы в восьмом сезоне "Я знаменитость! Выведите меня отсюда!". С тех пор она появилась в различных телеформатах. Как поп-певица, она часто выступает в различных местах, таких как Майорка.

Во время своих выступлений как поп-певица Мелани Мюллер часто очаровывает аудиторию своей музыкой в различных местах, таких как Майорка. Несмотря на продолжающийся судебный процесс, ее музыка по-прежнему является источником радости для ее поклонников.

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