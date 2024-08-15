- Суд: деньги на энергоносители не снижают базовое страхование

Одноразовая выплата в размере 75 евро, предоставленная городом Кассель в связи с ростом энергетических затрат, не уменьшает базовые социальные выплаты. Об этом заявил Высший социальный суд Гессена.

При расчете выплат по безработице не учитываются взносы, которые не являются юридической или моральной обязанностью, решили судьи из Дармштадта.

Это особенно актуально, когда эти взносы не существенно улучшают ситуацию получателя, делая базовые социальные выплаты необоснованными.

Город хотел облегчить бремя жителей единовременной выплатой

В 2022 году город Кассель принял решение выплачивать своим жителям по запросу единовременную выплату на покрытие энергетических затрат (EEG) в размере 75 евро на человека. Это было сделано для смягчения бремени растущих энергетических затрат.

Семья с четырьмя несовершеннолетними детьми получила эту выплату. Затем центр занятости сократил их базовые социальные выплаты. Агентство утверждало, что EEG служит той же цели, что и выплаты по закону SGB II, и поэтому должна учитываться как доход.

Однако пострадавшая семья утверждала, что это была целевая выплата. Городской магистрат также посчитал несправедливым или особо тяжким считать EEG доходом, поэтому город, как ответственный носитель социальных выплат, не учитывал выплату как доход.

Выплата не считается доходом из-за небольшого размера

Высший социальный суд решил, что EEG не должна учитываться как доход. Это был взнос, сделанный городом Кассель всем гражданам без какой-либо юридической или моральной обязанности.

Учет EEG как дохода не был бы несправедливым, так как центр занятости покрывал более высокие затраты на отопление и увеличенную выплату гражданам с января 2023 года покрывала растущие затраты на электроэнергию. Однако ситуация семьи не была существенно улучшена EEG, делая базовые социальные выплаты все еще обоснованными.

Стандарт заключается в том, что взнос не должен превышать десять процентов от соответствующей регулярной потребности. Если одноразовая выплата должна предоставить облегчение в течение нескольких месяцев, сумму следует разделить соответственно. В этом случае, даже если EEG распределяется только на месяцы с октября по декабрь 2022 года, лимит в десять процентов не превышен. Высший социальный суд разрешил апелляцию.

Следующее решение Высшего социального суда разъяснило, что одноразовая выплата на покрытие энергетических затрат в размере 75 евро, предоставленная городом Кассель для смягчения бремени энергетических затрат, не должна учитываться как доход при расчете базовых социальных выплат. Несмотря на то, что выплата не существенно улучшила ситуацию семьи, базовые социальные выплаты остаются обоснованными из-за стандарта, согласно которому взнос не должен превышать десять процентов от соответствующей регулярной потребности.

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