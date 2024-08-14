Суд Бангладеш приказал провести расследование убийства свергнутой бывшей лидерки Шейх Хасины

Хасина, которая покинула страну ранее этой неделе в результате недель беспорядков, обвиняется, наряду с другими высокопоставленными чиновниками, в смерти владельца магазина 19 июля, согласно агентству новостей Bangladesh Sangbad Sangstha.

Иск о убийстве, поданный во вторник в суде Дакки, является первым правовым делом, возбужденным против Хасины после ее жестокого подавления массовых протестов против правительственных квот на работу, которые вспыхнули по всей Бангладеш в прошлом месяце.

По оценкам местных СМИ и агентств, в столкновениях между студентами, сторонниками правительства и вооруженной полицией погибло около 300 человек. По данным Детского фонда ООН, по крайней мере 32 из них были детьми.

В этом деле также названы бывший министр внутренних дел Хасины Асадуддин Хан, генеральный секретарь ее партии и четыре бывших высокопоставленных полицейских офицера.

CNN связалась с адвокатом, подавшем иск, для получения комментариев.

В своем первом публичном заявлении после отъезда из Бангладеш Хасина во вторник призвала к расследованию "жестоких убийств и актов саботажа" во время протестов.

Ее заявление, опубликованное на X через сына, не упоминало дело об убийстве против нее, но говорило о том, что "акт саботажа, поджоги и насилие" привели к тому, что "многие невинные граждане нашей страны погибли".

"Я требую тщательного расследования, чтобы идентифицировать и привлечь к ответственности виновных в этих жестоких убийствах и актах саботажа", - сказала Хасина.

Начавшись как протесты против правительственной квоты, которая резервирует 30% государственных должностей для родственников ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году, они превратились в общенациональное движение за отстранение Хасины.

Жестокий ответ правительства Хасины только добавил масла в огонь, даже когда квоты были отменены.

Когда протесты усилились, Хасина обвинила оппозицию в насилиях и ввела блокировку интернета и неопределенный комендантский час по всей стране.

В конце концов, Хасина бежала в соседнюю Индию, положив конец своему 15-летнему правлению и вызвав ликование на улицах Дакки, когда толпы штурмовали ее официальную резиденцию, ломая стены и грабя ее содержимое.

Парламент страны был распущен, и лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус ныне возглавляет временное правительство, а выборы должны состояться в течение 90 дней.

Дело об убийстве против Хасины и других чиновников привлекло внимание всего мира, с выражением озабоченности со стороны международных организаций. Смерть владельца магазина в Бангладеш является значительным вопросом, обсуждаемым в контексте прав человека в Азии в мире.

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