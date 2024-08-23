Subway запускает новую стратегию ценообразования для своих пешеходов, присоединяясь к конкурентным битвам по цене меню.

Начиная с 26 августа, Subway предложит любой сэндвич длиной в фут за $6.99, что существенно меньше обычной цены в $14 в некоторых местах. Это предложение является частью стратегии Subway по привлечению клиентов, которые избегают дорогой быстрой еды и выбирают более дешевые варианты, когда они выходят поесть.

Однако есть условие: предложение доступно только через приложение или веб-сайт с использованием кода "699FL", и оно действует до 8 сентября.

Subway, компания, принадлежащая частной инвестиционной фирме, не известна тем, что широко анонсирует свои акции, в отличие от своих публично торгуемых конкурентов. Но, согласно журналу для ресторанного бизнеса "Restaurant Business", продажи и посещаемость клиентов Subway испытывают трудности, подобные тем, которые испытали McDonald's, Burger King и Starbucks в этом году.

Президент Subway Северной Америки Дуг Фрай сказал в пресс-релизе: "Современный посетитель ресторана находится под большим давлением, часто жертвуя качеством, выбором или вкусом, чтобы найти доступный обед. Наше меню предлагает множество сэндвичей длиной в фут на любой бюджет, и это новое предложение гарантирует, что наши клиенты смогут насладиться своими любимыми сэндвичами по доступной цене".

В ответ на растущие цены на сэндвичи Subway также начала продавать "Дайперы" по $3 и "Сайдкик" закуски по цене от $2 до $5. По словам Дэвида Хенкеса, старшего партнера Technomic, Subway необходимо как можно быстрее генерировать доход, поскольку клиенты быстрой еды негативно реагируют на рост цен из-за инфляции.

Введение "Сайдкиков" и "Дайперов" - умный ход, добавил Хенкес, поскольку Subway отстает в продажах сэндвичей и нуждается в увеличении посещаемости клиентов, а также отстает в продажах печенья и чипсов по сравнению со своими конкурентами.

В последнее время Subway расширила свои возможности по personnalisation своего меню, сделала упор на мобильном заказе, расширилась за рубежом и представила свежесрезанное мясо. Subway перешла от поставки предварительно нарезанных холодных закусок к свежесрезанным, что стало значительным изменением в их методах.

Однако Subway также сталкивается с серьезной проблемой: сокращение числа своих магазинов. В 2023 году сеть закрыла более 400 ресторанов в США, закончив год с всего 20 133 магазинами - наименьшее количество с 2005 года.

Уцененные сэндвичи длиной в фут являются частью стратегии Subway в области пищевой промышленности по привлечению клиентов, которые заботятся о своем бюджете. С введением доступных вариантов, таких как "Дайперы" по $3 и "Сайдкик" закуски, Subway стремится генерировать доход в своей пищевой промышленности, отвечая на негативную реакцию клиентов быстрой еды на рост цен.

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