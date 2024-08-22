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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Субсидированный рост производства органического сельского хозяйства

 and  Ann Bradley
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Нация продвигает передовой центр по обработке сена, вкладывая 1,9 миллиона евро.
Нация продвигает передовой центр по обработке сена, вкладывая 1,9 миллиона евро.

- Субсидированный рост производства органического сельского хозяйства

Нация поддержала рост органического хозяйства "Хей-Хайнрих" в Неухаусе ам Ренвеге почти 1,9 миллиона евро. Эти средства были направлены на создание значительного сушильного и упаковочного комплекса, как сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Новый комплекс позволит компании существенно увеличить свои производственные и перерабатывающие мощности, что может создать до четырех новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет примерно 4,9 миллиона евро.

Финансовая помощь предоставляется в рамках инициативы "Стимулирование инвестиций в переработку и маркетинг сельскохозяйственной органической продукции". Цель этой программы - укрепить конкурентные позиции и мощности по переработке и маркетингу предприятий. Ранее от этой же схемы уже воспользовались овцеводческая ферма в Асбахе, входящая в район Шмалькальден-Майнинген, и компания "Краютермюhle GmbH" в Кёлледа, входящая в район Сёммерда.

Инициатива "Стимулирование инвестиций в переработку и маркетинг сельскохозяйственной органической продукции" направлена на укрепление конкурентных позиций и мощностей по переработке и маркетингу сельскохозяйственных предприятий. Благодаря поддержке этой инициативы сельское хозяйство в Неухаусе ам Ренвеге ожидает расширение, что подтверждается ростом органического хозяйства "Хей-Хайнрих".

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