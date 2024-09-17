Субъект, связанный с убийством президента Путина, идентифицированный как Рутт, якобы выразил намерение ликвидировать Путина в 2022 году.

07:37 Украина: Россия понесла не менее 1020 потерь за последние сутки

По данным Генштаба Украины, Россия потерпела 1020 потерь, включая погибших и раненых, за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинцы сообщают о совокупных потерях России в размере 635 880 человек. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены 6 артиллерийских систем и 2 танка, а также 6 бронетранспортеров и 66 дронов.

08:01 Украина: российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской области с воздуха

Украина сообщает о крупной атаке дронов со стороны России. Украинские подразделения ПВО уничтожили 34 из 51 российских дронов за предыдущую ночь, согласно данным Воздушных сил. Атака затронула пять регионов, и энергетические объекты северо-восточной области Сум также подверглись атаке. Местные власти сообщают, что в Сумской области было перехвачено 16 дронов, что привело к повреждению инфраструктуры, связанной с резервными источниками питания. Работают бригады аварийно-восстановительных работ.

08:42 Германия обещает дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи для Украины

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock объявила о дополнительных 100 миллионов евро зимней помощи для Украины во время своего визита в Республику Молдову в Кишинев. "Зима быстро приближается", - сказала Баerbок перед встречей с платформой партнерства Молдовы в Кишиневе. Россия планирует "зимнюю войну", чтобы усложнить жизнь украинцам, нарушая основные услуги.

09:02 Командир чеченцев выражает оптимизм в отношении наступления в Курске, российские СМИ намекают на высокую поддержку

Когда Украина запустила внезапное наступление в приграничном регионе Курск в начале августа, российские официальные лица хранили молчание. Однако оптимизм выразил чеченский командир Апти Алаудинов в своем Telegram-канале, написав: "Расслабьтесь, насладитесь попкорном и посмотрите, как наши парни уничтожат врага в мире". С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, и его заявления часто распространяются российскими СМИ. Специалисты по безопасности считают, что высокий профиль Алаудинова в СМИ является результатом поддержки на самом высоком уровне. Некоторые даже спекулируют, что он может быть потенциальным преемником якобы больного лидера Чечни Рамзана Кадырова.

09:28 Украинский военнопленный убит русским мечом, сообщает уполномоченный по правам человека

Уполномоченный по правам человека Украины сообщает, что российские силы убили украинского военнопленного мечом. Пленного, у которого, похоже, были связаны руки скотчем, убили жестоким образом, согласно украинскому эксперту. Фотография убитого солдата была опубликована в социальных сетях, и на месте был найден меч с надписью "За Курск". Фотографы Константин и Vlada Liberova выпустили фотографии украинских солдат, вернувшихся из российского плена.

09:55 Сумская область в Украине испытывает массовые отключения электроэнергии после российской атаки дронов

Утренние атаки дронов России оставили без электричества около 280 000 человек в Сумской области Украины. Украинские силы ПВО сообщают, что сбили 16 из 51 дронов, но те, которые прорвались через оборону, причинили ущерб важной инфраструктуре.

10:31 Программа развития ООН поможет Украине пережить зиму

Украинская энергетическая компания Naftogaz сотрудничает с Программой развития ООН (ПРООН), чтобы гарантировать энергетическую безопасность населения страны. Эксперты подчеркивают озабоченность многочисленными российскими воздушными ударами по важной инфраструктуре, предполагая, что украинцы могут столкнуться с суровой зимой с многочисленными перебоями в подаче электроэнергии, отопления и воды. ПРООН будет работать над минимизацией перебоев в поставках для населения, в том числе за счет развертывания газовых генераторов.

10:51 Посол России в Берлине осторожно относится к инициативам мирных переговоров

Сергей Нечаев, посол России в Берлине, выразил осторожность в отношении потенциальных мирных переговоров в конфликте на Украине. Нечаев сказал, что план мира должен быть установлен прежде, чем Россия сможет оценить его совместимость со своими взглядами. Нечаев ссылается на призыв канцлера Германии Олафа Шольца ускорить усилия по достижению мира в интервью ZDF более недели назад. "Еще одна конференция по миру неизбежна", - предсказал Шольц. Он согласился с позицией президента Украины Зеленского о том, что Россия также должна быть вовлечена.

11:18 Скандальный фильм "Русские в войне" снова получил одобрение на фестивале в Торонто

Скандальный документальный фильм "Русские в войне" будет показан на Международном кинофестивале в Торонто повторно. Ранее организаторы выразили опасения по поводу показа фильма из-за предполагаемых угроз. Российско-канадский filmmaker Anastasia Trofimova снимала российских солдат во время боя в Украине для фильма. Посол Украины в Канаде раскритиковал решение фестиваля, заявив, что он пропагандирует российскую пропаганду.

Ryan Wesley Routt, Individuals Linked to Attempted Trump Assassination Attempt, Preferred Targeting Putin and Kim Jong-Un, Suggests Nurse Chelsea Walsh

Райан Уэсли Рутт, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, выразил сильное желание устранить Владимира Путина и Ким Чен Ына,according to nurse Chelsea Walsh. Walsh поделилась своими наблюдениями с "The Wall Street Journal", встретившись с Руттом в 2022 году, когда работала в Киеве, Украина. Она описала его как одного из самых опасных американцев, которых она встречала в городе. Он якобы пытался присоединиться к волонтерским бригадам, протестующим против президента Путина, чтобы сражаться бок о бок с украинскими силами.

07:10 Kyiv Post: Russian Military Airport Under Attack В ранние утренние часы было сообщено об атаке на военный аэродром в Энгельсе, расположенном в Саратовской области, украинским новостным изданием "Киев Пост". Атака была проведена с помощью дронов, что подтверждается взрывами, слышимыми на видео, опубликованном изданием. Аэродром, как сообщается, является базой для стратегических бомбардировщиков, оснащенных ракетами, которые часто используются Россией для атак на украинские города.

06:35 Stoltenberg Supports Discussion on Long-Range Weapons Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует продолжающуюся международную дискуссию о возможности разрешить Украине запускать дальнобойное оружие на территорию России. Столтенберг spoke с LBC, британским вещателем, заявив, что каждое государство сохраняет автономию для принятия таких решений, although координация является критически важной для управления такими вопросами. В течение нескольких недель Украина просит своих союзников разрешить ей атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Столтенберг признал, что в войне нет рискованных вариантов, но выразил обеспокоенность тем, что Путин может одержать победу в Украине.

06:13 Meta Блокирует Размещение Российской Пропаганды через RT Meta, организация, ответственная за Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, приняла меры для ограничения распространения российской государственной пропаганды. Медиа-организации, такие как RT (ранее Russia Today) и связанные с ними структуры, больше не смогут размещать пропаганду глобально на платформах Meta. Ранее в этом году RT уже был запрещен в ЕС из-за распространения дезинформации, связанной с вторжением России в Украину. Подробнее об этом здесь:

05:33 Лукашенко Предоставил Пardon 37 В заключенным в Белоруссии Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предоставил помилование 37 заключенным, как объявило Министерство юстиции. Заявление mentions, что эти individuals были осуждены за "экстремизм", ярлык, часто присваиваемый критикам правительства в Белоруссии. Среди тех, кому было предоставлено помилование, есть шесть женщин и несколько человек с хроническими заболеваниями. Никаких подробностей об идентичности этих 37 individuals не было предоставлено. В последние два месяца Белоруссия часто предоставляла помилование заключенным, осужденным за протесты против правительства. Лукашенко смягчил приговоры 30 политическим заключенным в августе, а затем еще 30 помилований в начале сентября. Эти действия были приняты после того, как individuals выразили раскаяние и попросили прощения.

03:11 Отчет ООН: Права Человека в России Ухудшаются Отчет ООН подчеркивает ухудшение ситуации с правами человека в России. Мариана Кацарова, назначенная в 2023 году Советом ООН по правам человека в качестве специального докладчика по России, сообщила, что ситуация связана с государственной поддержкой систематического нарушения прав человека. Цель состоит в том, чтобы подавить гражданское общество и политическую оппозицию, согласно отчету. Критиков войны России в Украине и диссидентов преследуют все больше. Кацарова оценивает, что по крайней мере 1372 политических заключенных находятся в заключении. Эти individuals, являющиеся защитниками прав человека, журналистами и критиками войны, были осуждены по ложным обвинениям и получили длительные сроки заключения. Они подвергаются пыткам в заключении, а политические заключенные содержатся в одиночных камерах или принудительно помещаются в психиатрические клиники. Фактическое число может быть выше, согласно сотруднику ООН.

23:24 Швеция Будет Руководить Возможным Наличием НАТО в Финляндии НАТО в настоящее время планирует создать военное присутствие в северной Финляндии, а Швеция, возможно, возглавит эту инициативу. Предложенное соглашение предусматривает так называемые передовые сухопутные силы (FLF), подобные тем, которые есть в других странах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен подтвердили это на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за доверие Финляндии, назначив Швецию в качестве "рамочной нации" для этой миссии, подчеркнув роль, которую она сыграет в укреплении общей безопасности НАТО.

Во время обсуждения спортивного документального фильма "Русские на войне", который будет показан на Международном кинофестивале в Торонто, некоторые individuals выражают обеспокоенность по поводу потенциальных угроз из-за его содержания. Посол Украины в Канаде критикует фестиваль за его решение, утверждая, что оно способствует российской пропаганде. В то же время Комиссия, неопределенная в этом контексте, может рассмотреть возможность расследования таких утверждений, чтобы гарантировать безопасность и этические стандарты фестиваля.

В разгар конфликта в Украине посол России в Берлине Сергей Нечаев предостерегает от мирных переговоров, заявляя, что план мира должен быть установлен первым, прежде чем Россия сможет оценить его совместимость. Комиссия, предполагая, что это глобальная организация, подобная Организации Объединенных Наций или Европейскому Союзу, может сыграть важную роль в содействии такому плану мира и гарантировании того, что все заинтересованные стороны соблюдают международные стандарты и руководящие принципы разрешения конфликтов.

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