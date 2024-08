- Студенты из Гамбурга могут заказать бесплатные билеты в Германию

Школьники Гамбурга могут заказать бесплатный билет в Германии. Об этом объявил Hamburger Verkehrsverbund (HVV). С этим билетом учащиеся смогут пользоваться общественным местным и региональным транспортом по всей стране с начала нового учебного года в сентябре. Existing HVV Germany tickets of students will be automatically converted. "Гамбург занимает передовое место, так как является первым федеральным земельным государством, которое делает возможным бесплатный HVV Germany ticket для учащихся по всей земле", - заявил представитель HVV по запросу.

"Я очень рад, что мы можем предложить более 210 000 детей и молодых людей в Гамбурге более широкий и привлекательный вариант мобильности с 1 сентября", - сказал сенатор по транспорту Аньес Тяркс (Зеленые). Сенат ожидает, что около 168 000 учащихся - примерно 80% из тех, кто имеет право на это - воспользуются предложением, как указано в сообщении Сената в парламент. Новое правило, по расчетам Сената, обойдется бюджету почти в 14 миллионов евро в этом году. На следующий год Сенат рассчитывает, исходя из текущей цены в 49 евро в месяц для Germany ticket, примерно на 99 миллионов евро.

