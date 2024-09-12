Студент из Джорджии спрятал оружие АР-15 в рюкзаке и ушел из учебного заведения перед смертельным взрывом.

Раскрытие совпадает с предыдущими отчетами учащихся о том, что Грей оставил свой урок алгебры 1 сентября 4, предшествующий самой смертоносной стрельбе в школе в этом году, которая произошла в Виндере, Джорджия.

Вчерашнее заявление ФБР сообщает, что Грей пронес огнестрельное оружие в школу и спрятал полуавтоматическое оружие, которое нельзя было разобрать, в своем рюкзаке.

Грей запросил разрешение у учителя посетить административный офис и поговорить с кем-то. В результате учитель разрешил ему уйти и забрать его вещи. Грей затем направился в туалет, чтобы избежать обнаружения учителями. Позже в тот день он извлек оружие и начал стрельбу.

Приверженцы Республиканской партии выступают за меры по безопасности оружия

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, на сегодняшний день произошло поразительное количество 389 массовых стрельб. Термин "массовые стрельбы" используется для обозначения инцидентов, в которых пострадало четыре или более человек. Это составляет более 1,5 массовых стрельб в день.

После событий в Апалачи-хай-скул, Джорджия, спикер Палаты представителей Джорджии Джон Бернс призвал к ужесточению мер безопасности и психического здоровья в письме к своим коллегам-республиканцам.

Бернс написал: "Мы признаем, что сбой в коммуникации привел к тому, что прошлое стрелка было упущено при его переводе в Апалачи-хай-скул". Он предложил предоставить школам необходимые ресурсы для оказания психического здоровья интервенции для нуждающихся учащихся.

Бернс пообещал reintroduce legislation, продвигая безопасное хранение оружия и поощряя обучение безопасности оружия. Он также предложил изучить передовые технологии для выявления огнестрельного оружия за пределами школьной территории и расширить доступ к психическому здоровью по всему штату.

Предложение Бернса совпало с демократическими руководителями штата, такими как сенатор-оппозиционер Глория Батлер, а также выжившие после насилия с применением огнестрельного оружия, которые собрались вчера в столице Джорджии, выступая за меры безопасности оружия, включая меры по безопасному хранению и "закон о красных флагах".

Эта история все еще разворачивается и будет обновляться по мере необходимости.

В свете продолжающихся дискуссий о безопасности оружия после стрельбы в школе важно рассмотреть возможность внедрения мер, предложенных спикером Палаты представителей Джорджии Джоном Бернсом. К ним относятся предоставление школам ресурсов для психического здоровья, продвижение безопасного хранения оружия, поощрение обучения безопасности оружия, изучение передовых технологий и расширение доступа к психическому здоровью.

После стрельбы в Апалачи-хай-скул руководители штата и выжившие после насилия с применением огнестрельного оружия призвали к внедрению этих мер, при этом демократический руководитель штата сенатор-оппозиционер Глория Батлер выступает за "закон о красных флагах" и меры по безопасному хранению.

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