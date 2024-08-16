- Строительство железных дорог влияет и на региональный транспорт

Из-за работ по реконструкции железнодорожного полотна между Гамбургом и Берлином с вечера пятницы и примерно на ближайшие четыре месяца будут действовать существенные ограничения. Дальнее сообщение будет перенаправлено на запад через Штендаль, а пассажирам пригородного сообщения придется скорректировать свои планы. Кроме того, до конца сентября будут проводиться работы между Гамбургом и Шверином.

Бранденбург:

Между Виттенберге и Карстадтом в Бранденбурге железнодорожное полотно будет демонтировано и заменено на щебневую насыпь. "Метод строительства, используемый здесь, неоднократно ремонтировался в ходе различных мероприятий по техническому обслуживанию в последние годы, но в конечном итоге оказался неэффективным", - говорится в презентации компании.

В результате линия между этими двумя городами будет полностью закрыта до 14 декабря. В это время региональный экспресс RE8 продолжит курсировать между Берлином и Виттенберге. Пассажирам придется пересесть на автобус между Виттенберге и Карстадтом.

С 7 октября закрытие будет продлено до Людвигслуста. Автобусы-шаттлы будут курсировать дольше. Планируется два автобуса в час, каждый из которых будет занимать примерно 75 минут на поездку.

Гамбург/Шлезвиг-Гольштейн/Мекленбург-Передняя Померания:

Пригородное сообщение между Гамбургом и Шверином также будет затронуто. Секция Гамбург-Бюхен будет полностью закрыта до начала сентября, затем последуют однопутные закрытия в чередующихся секциях и многодневные полные закрытия.

Работы в Бюхене (Шлезвиг-Гольштейн) в основном связаны с обновлением рельсов и переездов. Это также означает, что поезда между Любеком и Люнебургом не смогут курсировать в некоторые периоды. Работы также ведутся в районе Хенгенова Ланд.

В результате автобусы-шаттлы будут курсировать на региональном экспрессе RE1 между Гамбургом и Бюхеном до 1 сентября и между Бюхеном и Хенгенов Ланд с 2 сентября. На RE83 будет организовано преимущественно автобусное сообщение между Бюхеном и Мёллен.

Дальнее сообщение:

Дальнее сообщение между Гамбургом и Берлином будет перенаправлено. "Будет около 70 ежедневных соединений между двумя крупнейшими городами, в том числе 36 прямых - и с интервалом в час", - заявляет железнодорожная компания. Обычно между гамбургом и столицей каждые 30 минут курсирует один поезд дальнего следования. Из-за перенаправления через Штендаль, Зальцведель, Ульцена и Люнебург время в пути увеличится примерно на 45 минут.

В секции Гамбург-Бюхен работы в основном связаны с обновлением рельсов и переездов, что приводит к тому, что поезда между Любеком и Люнебургом не смогут курсировать в некоторые периоды. Из-за продолжающихся работ между Виттенберге и Карстадтом в Бранденбурге линия будет полностью закрыта до 14 декабря, и пассажирам придется пересесть на автобус между Виттенберге и Карстадтом.

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