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Строительство атомной электростанции в Турции задержано из-за отсутствия немецких компонентов

 and  Anne Legman
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Изначально планировалось, что первый реактор АЭС «Аккую» в Мерсине начнет работу в 2023 году.
Изначально планировалось, что первый реактор АЭС «Аккую» в Мерсине начнет работу в 2023 году.

Строительство атомной электростанции в Турции задержано из-за отсутствия немецких компонентов

Российская госкорпорация Росатом столкнулась с задержками в завершении строительства первой АЭС в Турции из-за отсутствия компонентов от Siemens Energy. Как сообщается в официальных заявлениях, министр энергетики Алпарслан Байрактар заявил о рассмотрении альтернатив с китайскими компаниями из-за задержек поставок от Siemens Energy. Это может привести к задержке пуска первого реактора на несколько месяцев.

"У нас есть альтернативы", - заявил Байрактар. Он также сообщил, что Росатом уже заказал запасные детали у китайских поставщиков, которые должны быть доставлены из Китая. Турция рассматривает возможность наложения штрафов на Siemens Energy, несмотря на длительное сотрудничество с немецкой корпорацией. "Это может повлиять на их участие в будущих проектах", - отметил Байрактар.

Представитель Siemens Energy признал, что некоторые детали были отправлены ранее, но не в течение последнего года, так как необходимые экспортные/таможенные разрешения все еще ожидают утверждения. "Конечно, мы обязаны соблюдать экспортные правила", - уточнил представитель. Турецкое правительство подозревает возможную связь между задержками поставок и западными санкциями против России из-за конфликта на Украине, добавил Байрактар.

"Отозванный канцлер Олаф Шольц"

Росатом, российская государственная компания, отвечает за строительство атомной электростанции Аккую в турецкой провинции Мерсин в рамках соглашения с Анкарой. Изначально Турция планировала запустить свой первый реактор к 2023 году. Впервые в истории в прошлом году в реакторный отсек на месте были введены ядерные топливные стержни.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в июле, что Германия препятствует экспорту необходимых деталей для станции Аккую. "Это вызывает у нас серьезные опасения. Я поднял этот вопрос с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем во время нашей двусторонней встречи", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении с саммита НАТО в Вашингтоне.

Несмотря на продолжающиеся проблемы с Siemens Energy, Турция изучает альтернативные источники энергии, чтобы гарантировать своевременное завершение строительства АЭС. Отзыв канцлера Олафа Шольца по вопросу экспорта необходимых деталей для станции Аккую побудил Турцию рассмотреть возможность переключения на китайских поставщиков.

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