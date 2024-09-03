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Федеральные земли ГерманииНовостиМестный транспорт

Строительный проект приостановил работу на линии RE1 на длительный период.

По RE1 ежедневно передвигаются многочисленные пассажиры. В течение нескольких недель им приходится переключаться на другие средства во время поездки из Эркнера в Берлин-Остбанхоф.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Воплощение задач связано с постоянством на линии RE1 ещё раз.
Воплощение задач связано с постоянством на линии RE1 ещё раз.

- Строительный проект приостановил работу на линии RE1 на длительный период.

RE1, незаменимый для поездок из Магдебурга во Франкфурт (Одер), временно прекратит свою работу с 6 сентября из-за строительных проектов, ведущихся между Эркнером и Берлин-Остбанхофом. Об этом было объявлено в онлайн-сообщении оператором линии Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg). Строительство начнется вечером 6 сентября и продлится до вечера 4 октября. Оператор советует пассажирам воспользоваться линией S-Bahn S3 для поездки из Берлин-Остбанхоф в Эркнер в это время. Кроме того, в будние вечера с понедельника будет доступен автобусный рейс из Эркнера в Берлин-Александерплац. Об этом впервые сообщила "Berliner Morgenpost".

Кроме того, с 8 по 11 сентября (включительно) работы на городской железной дороге повлияют на движение S-Bahn. В результате линии S3, S5, S7, S75 и S9, соединяющие Фридрихштрассе и Тиргартен, полностью прекратят свою работу на эти несколько дней.

В течение этого периода пассажирам может потребоваться воспользоваться альтернативными вариантами общественного транспорта для своих поездок. Временное закрытие линии RE1 может стимулировать использование других местных вариантов транспорта, таких как автобусы или S-Bahn.

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