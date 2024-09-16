Строительная компания "Титаника" объявляет о финансовой неплатежеспособности

В понедельник убыточная британская судостроительная компания объявила, что, скорее всего, в ближайшее время начнет процедуру банкротства. В отличие от ликвидации, когда компания сразу распускается, банкротство в Великобритании дает компаниям шанс перестроиться, когда они не могут расплатиться по долгам.

В заявлении Харланд и Вольф признали, что их просьба о предоставлении займа в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (от UK Export Finance, государственного ведомства) была отклонена, что ставит компанию в трудное финансовое положение.

Компания уже предупредила своих сотрудников о сокращении штата в несущественных операциях и холдинге, но их основные операции, такие как верфь в Белфасте, которая построила «Титаник» и сейчас участвует в строительстве трех военных кораблей для правительства Великобритании, не будут затронуты. Вместо этого они продолжат работать в обычном режиме.

Компания также изучает возможность продажи этих операций и поиск нового финансирования.

Временно исполняющий обязанности директора Русселл Даунс признал сложное положение компании: «Мы сталкиваемся с очень трудным временем, учитывая накопленные значительные убытки и неудачу в поиске долгосрочного финансирования». К сожалению, он сказал, что «пришлось принять трудные решения, чтобы гарантировать будущее наших четырех верфей».

Харланд и Вольф не чужды банкротства. В 2019 году британское правительство назначило администратора для надзора за восстановлением компании, но они получили передышку, когда их купила британская энергетическая компания InfraStrata.

В прошлом году Харланд и Вольф, которые завершили «Титаник» в 1912 году, спустили на воду свой первый завершенный корабль с сайта в Белфасте за два десятилетия.

После приобретения InfraStrata они в основном сосредоточились на ремонте кораблей и переходе к более чистой энергии, в том числе на проекте хранения газа на острове Маги в Северной Ирландии.

Деятельность на проекте на острове Маги будет продолжена без перерыва, согласно Харланд и Вольф.

В заявлении Мэтт Робертс, национальный офицер профсоюза GMB, призвал британское правительство «обеспечить, чтобы ни одна частная компания не решала, какие из верфей или контрактов Харланд и Вольф сохранить».

Предоставление их верфей и контракта правительства Великобритании на военные корабли на волю рынка не является приемлемым, сказал он.

Спикер правительства Великобритании подчеркнул обязательство компании о том, что процедура банкротства не повлияет на их верфи, в том числе на выполнение контрактов для Министерства обороны Великобритании.

Спикер добавил, что несмотря на обзор финансового положения компании, рынок, кажется, является лучшим местом для решения этих проблем, и предоставление правительством финансирования может потенциально привести к значительной потере денег налогоплательщиков. Правительство работает в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, чтобы найти решение для Харланд и Вольф, которое сохранит судостроение и производство в Белфасте, Шотландии и по всей Великобритании, а также защитит рабочие места.

Финансовое положение компании заставило их изучить возможность продажи своих основных операций и поиска нового финансирования, чтобы избежать банкротства. Несмотря на возможные процедуры банкротства, правительство Великобритании гарантирует, что они не повлияют на их верфи и оборонные контракты.

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