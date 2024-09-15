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"Строгое блокирование": хронология стрельбы в школе Апалачи

4 сентября утром школьник пронес в рюкзаке огнестрельное и холодное оружие в свою школу на территории Грузии, как сообщили следователи.

 and  Elizabeth Wells
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Ученики собираются возле импровизированного памятного места в Апала چهе высшей школе в Виндере,...
Ученики собираются возле импровизированного памятного места в Апала چهе высшей школе в Виндере, Джорджия 5 сентября 2024 года.

"Строгое блокирование": хронология стрельбы в школе Апалачи

В течение двух часов после прибытия в Апалачскую среднюю школу в Виндере правоохранительные органы заявили, что он совершил самое смертоносное нападение на школу в США со времен инцидента в марте 2023 года в школе Ковенант в Нэшвилле, что сделало его 45-м подобным случаем в году.

Два учителя и два ученика были убиты, а девять других человек, в том числе один учитель и восемь учеников, получили ранения.

Недавние записи из офиса шерифа округа Барроу, как в экстренных, так и в диспетчерских службах, зафиксировали хаос и страх, которые развернулись в школе при сообщении об активном стрелке, и снаружи школы, когда родители получали тревожные сообщения от своих детей.

Колта Грэя, 14 лет, который учился в школе с 14 августа и пропустил девять уроков перед инцидентом, обвинили в четырех случаях убийства второй степени. Дополнительные обвинения, скорее всего, последуют, согласно окружному прокурору Барроу, который также указал, что он будет судим как взрослый. Приговор может повлечь тюремное заключение до пожизненного срока.

Колтина Грэя, 54 года, обвиняют в двух случаях убийства второй степени, четырех случаях непредумышленного убийства и восьми случаях жестокого обращения с детьми. Он якобы приобрел оружие, которое, как утверждается, было использовано в стрельбе, в качестве рождественского подарка для своего сына в декабре 2023 года, согласно двум анонимным источникам, имеющим непосредственное отношение к расследованию.

Ни сын, ни отец не предъявили обвинения. Когда к ним обратились с вопросами CNN, адвокат Колта Грэя отказался комментировать, а адвокат Колтина Грэя не ответил на запрос о комментарии.

4 сентября в Апалачской средней школе

Согласно бюро расследований Джорджии, Грей сел на автобус с камуфляжным стилем винтовки, спрятанной в рюкзаке, вместе с ножом, так как в школе нет металлодетекторов.

Примерно в 9:45 утра, во время своего урока алгебры 1, Грей запросил разрешение посетить офис и поговорить с кем-то, заявил бюро. Учитель согласился и позволил ему уйти с его вещами. Одноклассник, сидевший рядом с ним, Лиела Саярат, ранее сообщил эту информацию CNN.

Грей отправил мрачное, загадочное сообщение своей матери, Марси Грей, побудившую ее предупредить школу о возможных проблемах. «Я сожалею, мама», - гласило сообщение. Кроме того, неизвестный звонок предупредил школу о стрельбе в пяти разных школах, утверждая, что Апалачи будет первой.

Марси Грей сделала 10-минутный звонок в школу в 9:50 утра, прося правоохранительные органы проверить своего сына. Шериф округа Барроу Джуд Смит сообщил филиалу CNN WXIA, что они начали поиски его в результате.

Сотрудник службы безопасности был派лен, чтобы найти мальчика, но принял другого ученика с похожим именем за Грэя, так как ни один из них не был в классе в то время, согласно шерифу Смиту.

«Он пошел в туалет с учеником, чье имя было похоже на его - вот человека, которого, как они считают, мы ищем», - сказал Смит.

Правоохранительные органы утверждали, что они поймали Грэя вовремя, но общались с неправильным учеником. «Когда мы пытались выяснить ситуацию, началась стрельба», - сказал Смит WXIA.

После того, как Грей ушел из туалета и спрятался от учителей, он появился с винтовкой и искал «уязвимые цели», сказал Смит WXIA.

Первые сообщения об активном стрелке на территории кампуса поступили в 10:20 утра после того, как кто-то нажал кнопку паники, доступную только учителям, всего неделю назад, согласно шерифу.

Первый звонок о стрельбе был сделан в 10:22 утра по восточному времени с помощью устройства «RapidSOS», согласно отчетам компьютерной помощи диспетчерской службы округа Барроу, опубликованным в пятницу. Офицеры из офиса шерифа округа Барроу и два сотрудника службы безопасности прибыли в школу вскоре после этого.

«Активный стрелок!», - кричит офицер в одной записи, разговаривая с диспетчером, который повторяет фразу. Другой офицер спокойно отвечает: «Да, мы имеем дело с активным стрелком в Апалачской средней школе».

Две минуты спустя, правоохранительные органы назвали подозреваемого «Колтом», и уже был убит один человек, согласно отчетам.

Подозреваемый сдался после столкновения с сотрудником службы безопасности и был взят под стражу, объявил Смит. В 10:30 утра Грей был «взятым под стражу, не пострадал», согласно отчетам.

Через 15 минут отчеты показали одного погибшего в коридоре и троих других.

Офицер, запыхавшись, просит диспетчера «вызвать скорую помощь». Она подтверждает, что скорая помощь была направлена в среднюю школу.

В 11:38 школа отправила срочный текст родителям: «Средняя школа Хеймона-Морриса: Родители и опекуны, HMMS все еще на карантине. Ученики HMMS в безопасности. Пожалуйста, будьте терпеливы».

Кратко после 11:45 женщина, утверждающая, что она тетя Колта, связалась с оператором 911 округа Барроу, выразив страх, что ее племянник, возможно, был связан со стрельбой в Апалачской средней школе, согласно записи, опубликованной в пятницу.

«Моя мама только что сообщила мне, что Колт отправил сообщение своей маме, моей сестре, и отцу, что он сожалеет, и они сказали консультанту сразу же его забрать», - сказала женщина оператору. «Потом она сказала, что слышала, что произошла стрельба, и я просто боюсь, что это был он».

Между тем, сын Марси Грей разговаривал со своим школьным консультантом о school shootings, что побудило Марси и ее дедушку проехать 200 миль из Фитцджеральда в Виндер, Джорджия, согласно беседе с ABC News.

В ответ на вопрос, почему полицейские не открыли огонь по подозреваемому, шериф объяснил телеканалу WXIA, что подозреваемый согласился положить оружие и лечь на землю лицом вниз, как было приказано.

"Как только мы надели на него наручники, угроза миновала", - отметил шериф.

Как только подозреваемый был задержан, правоохранители ворвались в Апалачскую среднюю школу, приказав студентам покинуть свои классы, в то время как медики оказывали помощь пострадавшим.

К полудню школа отправила еще одно текстовое сообщение: "Средняя школа Хеймона-Морриса: правоохранительные органы теперь разрешают снять карантин... Спасибо."

В то время как семьи пытались воссоединиться вне школы, Лиела Саярат поделилась своей историей с репортером CNN. Она описала сцену, где видела друга, который был в классе, где прозвучали выстрелы.

"Он это видел. Он видел, как кого-то ранили. У него была кровь на нем. Он хромал. Он выглядел испуганным", - сказала Лиела.

Этот отчет был подготовлен CNN: Далия Фахаид, Эшли Р. Уильямс, Алиша Эбрахими, Нуран Салахейх, Мишель Крупа, Николь Чавес и Джамиль Линч.

Местные власти обсудили последствия инцидента в Апалачской средней школе, отметив, что это был 45-й подобный случай в США в этом году и самый смертоносный с марта 2023 года, когда произошла стрельба в школе Ковенант в Нэшвилле.

В ответ на стрельбу мать Колта Грэя предупредила школу о возможных проблемах, что привело к поискам мальчика, но правоохранители приняли другого студента с похожим именем за Грэя.

Власти и службы экстренной помощи управляют потоком движения после инцидента со стрельбой в Апалачском колледже в Виндере, Джорджия, 4 сентября 2024 года.

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