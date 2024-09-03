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Стремление упростить административные задачи в больницах

Вузлы здравоохранения в Нижней Саксонии перегружены. Министр здравоохранения Филиппи обоснованно обвиняет бюрократию и критикует значительную противоположную сторону в Берлине.

 and  Hanna Hofmann
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- Стремление упростить административные задачи в больницах

Министр здравоохранения Нижней Саксонии Андреас Филиппи (СДПГ), вместе с Ассоциацией больниц Нижней Саксонии (NKG) и Ассоциацией врачей Нижней Саксонии (AÄKN), призывают федеральное правительство ускорить процесс сокращения бюрократии в больницах. Филиппи призвал федерального министра здравоохранения Лаутербаха выполнить обещание минимизировать бюрократию в больницах, заявив: "Лаутербах, держи слово о минимизации бюрократии в больницах!"

В среднем, врачи и медсестры тратят около трех часов в день на документальные задачи, которые часто не улучшают уход за пациентами. Это составляет примерно 5058 из 14110 врачей (36%) и 10920 из 32250 медсестер (33%) в штате. Если ежедневная бюрократическая нагрузка могла бы быть снижена всего на один час, это освободило бы эквивалент более 1700 полноценных врачей и около 4000 полноценных медсестер, согласно инициативе.

Инициатива: Снижение бюрократии означает больше времени для пациентов

Филиппи призвал к тщательному изучению всех текущих и будущих требований к документации и доказательствам. Кроме того, существующие данные должны использоваться более эффективно, а не увеличивать бюрократическую нагрузку на больницы. В свете дефицита кадров Энгельке, директор ассоциации NKG, подчеркнул, что мы не можем позволить себе тратить ценные ресурсы в операционной или у постели пациента.

Инициатива заявила, что чрезмерные отчетные обязательства и документация не только отнимают персонал, но и негативно влияют на эффективность и демотивируют сотрудников.

Очередь за Лаутербахом

Теперь ответственность лежит на федеральном министре здравоохранения Карле Лаутербахе (СДПГ): он должен быстро представить закон о дебюрократизации, использовать реформу больниц для снижения бюрократии и тщательно изучить бюрократическую нагрузку перед принятием каждого нового закона. Кроме того, клинический атлас, государственный информационный портал о предложениях немецких больниц, должен быть временно приостановлен.

В этом контексте медицинские офисы могли бы существенно выиграть от снижения бюрократии в больницах. С меньшим количеством бумажной работы и документации медицинский персонал в офисах мог бы потратить больше времени на пациентов, улучшив таким образом уход за ними.

Кроме того, борьба за снижение бюрократии в больницах также могла бы положительно сказаться на эффективности медицинских офисов, так как они часто сталкиваются с аналогичными требованиями к документации.

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