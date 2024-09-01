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Стремясь к безупречным рядам: конкуренция между фермерами в области методов пахоты

Немецкое соревнование рядом с Ульмом подчеркивает владение навыком и точность: ровные борозды необходимы, подобно туго натянутой струне. Превышение отведенного времени повлечет штрафные баллы.

 and  Lauren Adams
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В выходной день на чемпионате по пахоте в Германии в Лангенау к востоку от Ульма соревнуются...
В выходной день на чемпионате по пахоте в Германии в Лангенау к востоку от Ульма соревнуются двадцать сельскохозяйственных рабочих. Изображено историческое фото с чемпионата мира по пахоте 2023 года в Латвии.

- Стремясь к безупречным рядам: конкуренция между фермерами в области методов пахоты

На конкурсе по вспашке в Лангенау, северо-восток от Ульма, 20 конкурсантов из пяти разных земель боролись за победу. Цель была создать идеальную борозду: ровную и прямую. Как выразилась Ариана Амстutz, spokeswoman национальной ассоциации по высокопроизводительной вспашке, "Не должно остаться никаких зеленых остатков на грядке, никаких стеблей". Несоответствие этим стандартам приводило к штрафным очкам. Немецкий совет по вспашке организовывал немецкое первенство.

Навигация по почве и правильная настройка плуга представляют собой серьезную задачу, пояснила Амстutz. "По всей Германии почва различается в разных регионах. На севере почва легче и песчаная, а здесь она плотнее". Накануне были жалобы на избыток камней в почве, но теперь условия, казалось, улучшались.

Три часа было отведено на вспашку грядки площадью примерно 1600 квадратных метров. Те, кто тратил больше времени, получали штрафные очки. Ассоциация отметила, что большинство участников, в основном farmers, часто приходилось корректировать свои плуги по высоте, глубине и углу во время соревнований. GPS и другие вспомогательные средства были строго запрещены.

Примерно за неделю до этого первые участники прибыли, чтобы потренироваться на почве, сообщила Амстutz. Соревнования включали в себя одну женщину-конкурсантку и самого молодого участника, которому было всего 16 лет. Победители первого и второго места имели право участвовать в европейском и мировом чемпионате по высокопроизводительной вспашке.

Немецкий совет по вспашке также отвечает за выбор представителей на европейском и мировом чемпионате по высокопроизводительной вспашке. Несмотря на различие типов почвы по всей Германии, все участники стремились придерживаться руководства Арианы Амстutz во время соревнований в Германии.

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