- Стрелок-парашлет Хилтроп уверенно завоевал свою третью золотую медаль

Немецкая паралимпийская спортсменка Наташа Хилттроп совершила сенсационную победу, завоевав золотую медаль на Паралимпиаде. На стрельбище в Шатору, 32-летняя спортсменка продемонстрировала свое мастерство в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров, обойдя ранее лидировавшую словачку Веронику Вадовчикову последним выстрелом. Хилттроп уже завоевывала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Паралимпиаде в Токио три года назад.

Это стало третьим случаем, когда немецкая паралимпийская команда завоевала золото в Париже. Пловцы Таня Шольц и Йосия Тим Александр Топф уже обеспечили себе победы до триумфа Хилттроп.

На Паралимпиаде в Париже были представлены и другие виды спорта для людей с ограниченными возможностями, такие как баскетбол на колясках и волейбол сидя. Успех немецкой паралимпийской команды не ограничился только стрелковыми видами спорта, их команда по баскетболу на колясках также одержала трудную победу.

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