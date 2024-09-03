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Стрелок-парашлет Хилтроп уверенно завоевал свою третью золотую медаль

Три года спустя Наташа Хилттроп снова завоевывает золото. На финальном выстреле Paralympic athlete из Бонна обходит свою соперницу.

 and  Carmen Simpson
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- Стрелок-парашлет Хилтроп уверенно завоевал свою третью золотую медаль

Немецкая паралимпийская спортсменка Наташа Хилттроп совершила сенсационную победу, завоевав золотую медаль на Паралимпиаде. На стрельбище в Шатору, 32-летняя спортсменка продемонстрировала свое мастерство в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров, обойдя ранее лидировавшую словачку Веронику Вадовчикову последним выстрелом. Хилттроп уже завоевывала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Паралимпиаде в Токио три года назад.

Это стало третьим случаем, когда немецкая паралимпийская команда завоевала золото в Париже. Пловцы Таня Шольц и Йосия Тим Александр Топф уже обеспечили себе победы до триумфа Хилттроп.

На Паралимпиаде в Париже были представлены и другие виды спорта для людей с ограниченными возможностями, такие как баскетбол на колясках и волейбол сидя. Успех немецкой паралимпийской команды не ограничился только стрелковыми видами спорта, их команда по баскетболу на колясках также одержала трудную победу.

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