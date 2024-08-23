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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Стрельба в направлении транспортного средства - подозреваемый задержан

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Стрельба в направлении транспортного средства - подозреваемый задержан

В ходе расследования серии жестоких столкновений между двумя враждующими группировками в районе Рейн-Майн правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого. Как сообщили в полиции Франкфурта, этому 30-летнему мужчине якобы принадлежит автомобиль, из которого в мае 2023 года были произведены выстрелы по движущемуся автомобилю. Он сдался без сопротивления во время остановки на заправке в один из четвергов.

Основного стрелка задержали в ноябре 2023 года. К счастью, во время инцидента никто не пострадал, и водитель целевого автомобиля смог безопасно покинуть место происшествия.

С 2021 года эти две группы находятся в состоянии постоянных конфликтов во Франкфурте. К сожалению, в этих стычках пострадало множество людей, в том числе мужчина, которого зарезали во Франкфурте в апреле 2021 года.

В январе 2021 года произошел тревожный инцидент, когда около 30 человек из одной группировки совершили налет на киоск во Франкфурте, принадлежащий их соперникам. Во время нападения были произведены выстрелы. Позже, в ноябре 2022 года, Франкфуртский региональный суд признал четверых подозреваемых виновными в ограблении и приговорил их к тюремному заключению. Чтобы справиться с растущей проблемой, местная полиция создала специализированное расследование, SC 2804.

Расследование показало, что преступление, связанное с автомобилем, из которого были произведены выстрелы, было частью эскалации конфликта между двумя группировками во Франкфурте. Серия жестоких инцидентов привела к многочисленным травмам, в том числе к ножевому ранению в апреле 2021 года.

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