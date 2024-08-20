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Стрельба в Мюнхенском продуктовом магазине: правоохранители проверяют ситуацию

Различные операции, проведенные Полицией Баварии и прокуратурой, проверяют смерть женщины с ножом в супермаркете Мюнхена. Как объявили в полиции в понедельник, они изучают законность ответных мер, принятых правоохранительными органами в соответствии с протоколом. 31-летней женщине во время...

 and  Michael Bootcampf
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Стрельба в Мюнхенском продуктовом магазине: правоохранители проверяют ситуацию

Наблюдатель сообщил в полицию о драке, в которой участвовали несколько человек, неподалеку от Мюнхенского Goetheplatz. Сотрудники полиции погнались за предполагаемым виновником в городскую подземку. Два отряда полиции прибыли на место и поговорили с свидетелем. Подозреваемого позже заметили внутри ближайшего супермаркета.

Согласно правоохранителям, они задержали 31-летнюю подозреваемую в торговом зале магазина. Она внезапно достала нож и двинулась на них, держась на расстоянии нескольких метров. Когда подозреваемая не подчинилась четким командам, полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем прибегли к использованию огнестрельного оружия. В результате, двое полицейских произвели четыре выстрела, попав в женщину несколько раз. К сожалению, она скончалась.

Сначала полиция не сообщала никаких возможных причин действий женщины. Распоряжение об проведении вскрытия было назначено на вторник, а также запланированы первичные интервью со свидетелями и просмотр записей с камер видеонаблюдения супермаркета. Одновременно было начато предварительное расследование законности применения полицейскими смертельного оружия.

Полицейские вызвали подкрепление после того, как столкнулись с сопротивлением со стороны подозреваемой. Инцидент был разрешен командой специалистов полиции.

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