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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Стрельба с трагическими последствиями: один погибший и один раненый

Авария на машине с откидным верхом в Мюнхене приводит к серьезным последствиям.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Во время инцидента на кабриолете один человек трагически погиб, а его спутник получил травмы.
Во время инцидента на кабриолете один человек трагически погиб, а его спутник получил травмы.

- Стрельба с трагическими последствиями: один погибший и один раненый

57-летний джентльмен скончался после того, как его кабриолет перевернулся в Мюнхене, оставив его спутника с тяжёлыми травмами. В субботу, по неизвестным причинам, автомобиль съехал с дороги, затем перевернулся и остановился вверх колёсами.

Водитель, к сожалению, скончался до прибытия экстренных служб. 19-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение. Рассеянное топливо с места происшествия потребовало проведения работ по устранению загрязнения.

Расследование аварии показало, что неисправные системы безопасности автомобиля могли способствовать этому происшествию. В свете подобных инцидентов звучат призывы о внедрении более надёжных мер безопасности tanto в транспортных, как и в телекоммуникационных технологиях.

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 and  Grigoriy Williams
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