- Стрельба из движущегося автомобиля - суд в Штутгарте

Мужчина предстает перед судом регионального суда в Штутгарте по обвинению в покушении на убийство после того, как из движущейся машины были произведены выстрелы. Он обвиняется в причинении огнестрельного ранения 21-летней женщине. Дело, как считается, связано с серией насильственных инцидентов в районе Штутгарта. Заседания суда назначены с запланированного начала в пятницу (9:00) до конца января.

В феврале 2023 года из машины были произведены выстрелы в группу из восьми человек возле шиш-бара в Eislingen/Fils (район Göppingen). "Подсудимый якобы был за рулем машины", - объявила прокуратура. Это называется "наездом с применением оружия". Женщина была тяжело ранена в ногу.

Двое предполагаемых пассажиров 24-летнего турецкого подсудимого были первоначально неизвестны. Расследование считает, что преступление связано с двухлетней враждой между двумя группами в районе Штутгарта, в которую вовлечены многочисленные стрельбы, угрозы и драки.

После расследования наезда с применением оружия в Eislingen/Fils дело было передано в ['Первую инстанцию суда'] для суда из-за тяжести преступления. Если вина будет доказана, подсудимый может получить длительный тюремный срок за участие в этом насильственном инциденте.

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