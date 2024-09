Стрек Карпентер выступает за перевозку Тельца в Киев.

Спор о применении современного вооружения для ударов по территории России вновь поднимает давний вопрос внутри коалиционного правительства: политик от FDP Страк-Циммерманн предлагает использовать немецкую крылатую ракету "Таурус" для поражения целей на территории Москвы. Именно для этого она и была разработана.

Политики от партий "траffic light" поддерживают идею разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. "Мы должны помочь Украине, вместе с другими европейскими странами, Великобританией и США, уничтожить военные цели на территории России, с которых ежедневно запускаются ракеты, дроны и крылатые ракеты по Украине", - заявила Мари-Агнес Страк-Циммерманн, председатель комитета по обороне в ЕП, "Шпигелю". "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это с позиции военной силы", - добавила политик от FDP.

"Это означает, что Германия должна предоставить "Таурус". Потому что "Таурус" был разработан для нейтрализации военных целей перед их запуском тяжелых атак", - сказала Страк-Циммерманн. В свете ситуации в Украине обсуждение этого вопроса "больше не приемлемо".

Подобным образом высказался и политик от "Зеленых" Тони Хофреитер. "Для эффективной борьбы с российскими ракетными атаками Украина должна иметь возможность атаковать российские пусковые площадки на территории России дальнобойным оружием", - сказал председатель комитета по европейским делам в Бундестаге. Россия сознательно атакует украинские электростанции и подстанции с воздуха, а Германия является одним из основных доноров на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. "Для устойчивого восстановления поврежденных энергетических объектов использование дальнобойного оружия для атаки российских пусковых площадок неизбежно", - сказал политик от "Зеленых".

Геберейт: Вопрос неактуален

Ранее официальный представитель правительства Штефан Геберейт воздержался от выражения позиции федерального правительства по этому вопросу. Текущий дискуссии в Великобритании и США "касаются оружия, которого мы не поставляли". Оружие, о котором идет речь, "отличается по качеству" от того, которое Германия поставляет на Украину, и имеет больший радиус действия. Поэтому никаких изменений не требуется, объяснил Геберейт, не затронув спор о "Таурусе" внутри коалиции "траffic light".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что возможное разрешение от партнеров по НАТО на использование дальнобойного оружия против целей в России соответствует международному праву. Решение об использовании такого оружия на территории России остается за США и Великобританией, объяснил политик от SPD в Берлине. "Международное право это позволяет". Что касается предупреждений президента России Владимира Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с его страной, Писториус сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать. Он угрожает, когда хочет, и подкупает, когда считает нужным".

В том числе вопрос о дальнобойном оружии будет обсуждаться сегодня, в пятницу, на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтоне.

