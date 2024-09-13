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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Стрек Карпентер выступает за перевозку Тельца в Киев.

 and  Michael Bootcampf
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Мария-Агнесса Штрак-Циммерманн неизменно выражает неодобрение по поводу отсроченных поставок оружия...
Мария-Агнесса Штрак-Циммерманн неизменно выражает неодобрение по поводу отсроченных поставок оружия в Украину.

Стрек Карпентер выступает за перевозку Тельца в Киев.

Спор о применении современного вооружения для ударов по территории России вновь поднимает давний вопрос внутри коалиционного правительства: политик от FDP Страк-Циммерманн предлагает использовать немецкую крылатую ракету "Таурус" для поражения целей на территории Москвы. Именно для этого она и была разработана.

Политики от партий "траffic light" поддерживают идею разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. "Мы должны помочь Украине, вместе с другими европейскими странами, Великобританией и США, уничтожить военные цели на территории России, с которых ежедневно запускаются ракеты, дроны и крылатые ракеты по Украине", - заявила Мари-Агнес Страк-Циммерманн, председатель комитета по обороне в ЕП, "Шпигелю". "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это с позиции военной силы", - добавила политик от FDP.

"Это означает, что Германия должна предоставить "Таурус". Потому что "Таурус" был разработан для нейтрализации военных целей перед их запуском тяжелых атак", - сказала Страк-Циммерманн. В свете ситуации в Украине обсуждение этого вопроса "больше не приемлемо".

Подобным образом высказался и политик от "Зеленых" Тони Хофреитер. "Для эффективной борьбы с российскими ракетными атаками Украина должна иметь возможность атаковать российские пусковые площадки на территории России дальнобойным оружием", - сказал председатель комитета по европейским делам в Бундестаге. Россия сознательно атакует украинские электростанции и подстанции с воздуха, а Германия является одним из основных доноров на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. "Для устойчивого восстановления поврежденных энергетических объектов использование дальнобойного оружия для атаки российских пусковых площадок неизбежно", - сказал политик от "Зеленых".

Геберейт: Вопрос неактуален

Ранее официальный представитель правительства Штефан Геберейт воздержался от выражения позиции федерального правительства по этому вопросу. Текущий дискуссии в Великобритании и США "касаются оружия, которого мы не поставляли". Оружие, о котором идет речь, "отличается по качеству" от того, которое Германия поставляет на Украину, и имеет больший радиус действия. Поэтому никаких изменений не требуется, объяснил Геберейт, не затронув спор о "Таурусе" внутри коалиции "траffic light".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что возможное разрешение от партнеров по НАТО на использование дальнобойного оружия против целей в России соответствует международному праву. Решение об использовании такого оружия на территории России остается за США и Великобританией, объяснил политик от SPD в Берлине. "Международное право это позволяет". Что касается предупреждений президента России Владимира Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с его страной, Писториус сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать. Он угрожает, когда хочет, и подкупает, когда считает нужным".

В том числе вопрос о дальнобойном оружии будет обсуждаться сегодня, в пятницу, на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтоне.

Усиливающийся спор об атаке на Украину побудил некоторых политиков выступать за использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Как заявила Мари-Агнес Страк-Циммерманн, видный политик от FDP, "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это с позиции военной силы", и она подчеркнула необходимость поставки Германией ракеты "Таурус" для достижения этой цели.

В свете сознательных атак России на украинские электростанции и подстанции политик от "Зеленых" Тони Хофреитер argued that allowing Ukraine to use long-range weapons to challenge Russian launch bases is crucial for the sustainable reconstruction of damaged energy facilities. The use of such weapons, according to Hofreiter, is an unavoidable necessity in this situation.

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