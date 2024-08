Стратегия расширения Федеральной администрации может принести существенное улучшение экономики.

Стратегия роста федерального правительства может существенно усилить экономику, как считают расчеты бизнес-группы. "В целом, если она будет эффективно реализована в следующем году, этот план может стимулировать экономический рост примерно на 0,4%," заявила Ассоциация фармацевтических компаний, ориентированных на исследования (VFA) в Берлине в среду. В частности, решение проблемы дефицита квалифицированной рабочей силы может принести значительные преимущества.

Стратегия роста включает 49 пунктов, направленных на оказание "срочной стимуляции" экономике для возрождения. Коалиция "траffic light" берется за "насущные проблемы немецкой экономики", уточнила VFA. По прогнозам ассоциации, пакет может увеличить экономический рост на 0,8% к 2028 году.

"Меры, направленные на развитие рабочей силы, предлагают наиболее существенный толчок для роста, поскольку дефицит квалифицированной рабочей силы все больше обременяет бизнес", - заявил Клаус Михельсен, главный экономист VFA. Стратегия роста, например, предусматривает финансирование сверхурочной работы, расширение детских учреждений и реформу налоговых ставок.

"Это может привести к значительному росту занятости", - заявил Михельсен. К следующему году может быть создано дополнительно около 100 000 рабочих мест, в частности, за счет увеличения иностранной рабочей силы.

Рейнхард Хубен, экономический спикер FDP в Бундестаге, считает результаты исследования успехом коалиции. " despite the gloomy predictions, the growth plan of the traffic light coalition will exceed expectations," he told AFP news agency. To facilitate the "economic transformation," it is now crucial to implement these measures promptly. The states governed by the Union "should not hit the brakes again, like with the Growth Opportunities Act," Houben insisted.

