Стратегия налогообложения, предлагаемая коалицией светофоров, особенно помогает им.

Недавняя инфляция создает финансовые трудности для многих немцев, что побуждает федеральное правительство искать потенциальные решения. Исследование показывает, что облегчение возможно, но в основном для высокооплачиваемых работников. Плановые налоговые реформы, представленные министром финансов Линднером, кажутся более выгодными для высокооплачиваемых individuals, согласно отчету из Палаты труда в Бремене, полученному "Süddeutschen Zeitung" (SZ).

Например, к 2025 году одиночные individuals с месячным чистым доходом 8000 евро получат облегчение в размере 500 евро, в то время как семьи с двумя детьми получат 400 евро в год. Это облегчение значительно больше, чем для средних заработков, которые колеблются от 2000 до 5000 евро в месяц.

Эти расчеты основаны на Законе о развитии налогов, частью плана Линднера по повышению ключевых значений налога на доходы и предела освобождения от солидарного взноса из-за холодного прогресса. Критики утверждают, что этот подход ущемляет средних заработков с детьми, которые больше страдают от высокой инфляции.

Исследование Института макроэкономики показывает, что семьи с двумя детьми или одинокие родители с одним ребенком и чистым месячным доходом около 3000 евро потеряют 260-320 евро покупательной способности в 2024 году по сравнению с 2021 годом до роста цен. В то же время, высокооплачиваемые одиночки и семьи с двумя детьми видят рост своей покупательной способности благодаря холодному прогрессу и социальным взносам.

Детское пособие вместо детского пособия

Тем не менее, предложение увеличить детское пособие в 2024 году, а не детское пособие, также вызвало критику. По этому плану высокооплачиваемые individuals, имеющие право на пособие, получат облегчение до 1529 евро на ребенка. Председатель DGB Анья Пил критикует этот подход, заявляя, что министр финансов Линднер ошибочно придает приоритет поддержке более состоятельных семей по сравнению с теми, у кого более низкие доходы.

Палата труда в Бремене предлагает альтернативный план, предлагая увеличить детское пособие до 275 евро и снизить социальные взносы на 0,8 процентных пункта в 2025 году вместо повышения ключевых значений налога на доходы и предела освобождения от солидарного взноса. Этот подход, как они утверждают, обеспечит более равномерное облегчение для граждан.

Критика в адрес министра финансов Линднера также включает в себя его акцент на увеличении детского пособия в 2024 году вместо детского пособия. Это предоставило бы значительное облегчение до 1529 евро на ребенка для высокооплачиваемых individuals, имеющих право на пособие. С другой стороны, альтернативный план Палаты труда в Бремене предлагает увеличить детское пособие до 275 евро и снизить социальные взносы на 0,8 процентных пункта в 2025 году. Этот подход распределил бы облегчение более равномерно среди граждан.

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