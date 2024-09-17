Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПособие на ребенка

Стратегия налогообложения, предлагаемая коалицией светофоров, особенно помогает им.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Министр финансов Линднер будет бороться с инфляцией, но, согласно исследованиям, преимущественно...
Министр финансов Линднер будет бороться с инфляцией, но, согласно исследованиям, преимущественно выгоден высокооплачиваемым доходом получателям thanks to своей налоговой стратегии.

Стратегия налогообложения, предлагаемая коалицией светофоров, особенно помогает им.

Недавняя инфляция создает финансовые трудности для многих немцев, что побуждает федеральное правительство искать потенциальные решения. Исследование показывает, что облегчение возможно, но в основном для высокооплачиваемых работников. Плановые налоговые реформы, представленные министром финансов Линднером, кажутся более выгодными для высокооплачиваемых individuals, согласно отчету из Палаты труда в Бремене, полученному "Süddeutschen Zeitung" (SZ).

Например, к 2025 году одиночные individuals с месячным чистым доходом 8000 евро получат облегчение в размере 500 евро, в то время как семьи с двумя детьми получат 400 евро в год. Это облегчение значительно больше, чем для средних заработков, которые колеблются от 2000 до 5000 евро в месяц.

Эти расчеты основаны на Законе о развитии налогов, частью плана Линднера по повышению ключевых значений налога на доходы и предела освобождения от солидарного взноса из-за холодного прогресса. Критики утверждают, что этот подход ущемляет средних заработков с детьми, которые больше страдают от высокой инфляции.

Исследование Института макроэкономики показывает, что семьи с двумя детьми или одинокие родители с одним ребенком и чистым месячным доходом около 3000 евро потеряют 260-320 евро покупательной способности в 2024 году по сравнению с 2021 годом до роста цен. В то же время, высокооплачиваемые одиночки и семьи с двумя детьми видят рост своей покупательной способности благодаря холодному прогрессу и социальным взносам.

Детское пособие вместо детского пособия

Тем не менее, предложение увеличить детское пособие в 2024 году, а не детское пособие, также вызвало критику. По этому плану высокооплачиваемые individuals, имеющие право на пособие, получат облегчение до 1529 евро на ребенка. Председатель DGB Анья Пил критикует этот подход, заявляя, что министр финансов Линднер ошибочно придает приоритет поддержке более состоятельных семей по сравнению с теми, у кого более низкие доходы.

Палата труда в Бремене предлагает альтернативный план, предлагая увеличить детское пособие до 275 евро и снизить социальные взносы на 0,8 процентных пункта в 2025 году вместо повышения ключевых значений налога на доходы и предела освобождения от солидарного взноса. Этот подход, как они утверждают, обеспечит более равномерное облегчение для граждан.

Критика в адрес министра финансов Линднера также включает в себя его акцент на увеличении детского пособия в 2024 году вместо детского пособия. Это предоставило бы значительное облегчение до 1529 евро на ребенка для высокооплачиваемых individuals, имеющих право на пособие. С другой стороны, альтернативный план Палаты труда в Бремене предлагает увеличить детское пособие до 275 евро и снизить социальные взносы на 0,8 процентных пункта в 2025 году. Этот подход распределил бы облегчение более равномерно среди граждан.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Главные темы

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно