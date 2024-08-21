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ПолитикаНовостиМайя Санду

Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Первый визит немецкого представителя в неформулинскую страну Молдову, признанную Республикой, после 12-летнего перерыва. На встрече с Президентом Майей Санду Канцлер передает ясные послания.

 and  Viktoria Klein
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Канцлер Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, обещал неуклонную поддержку Украине и расположенной...
Канцлер Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, обещал неуклонную поддержку Украине и расположенной рядом стране, Молдове, во время поездки в Кишинев. Он выстроился плечом к плечу с молдавским президентом Маей Санду, демонстрируя единство против российской агрессии.

- Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Канцлер Олаф Шольц гарантирует продолжение помощи Украине и прилегающей республике Молдова, несмотря на разговоры об additional budget reductions в Германии. "Германия не отступит от поддержки Украины", заявил политик от SPD во время короткой поездки в Кишинев, столицу Молдовы. Он продолжил: "Мы будем оказывать помощь Украине столько, сколько это необходимо, и будем самым значительным финансовым донором Европы для Украины". Только США превосходят Германию в поддержке, отметил канцлер, и добавил: "Так что это что-то надежное в Украине".

Украина борется с российским вторжением с февраля 2022 года. Канцлер Шольц был осторожен в комментариях по поводу недавней украинской наступательной операции в российском регионе Курск и того, могут ли быть использованы немецкие поставки оружия. Украина якобы планировала свою военную операцию там в секрете, не делясь никакой информацией, что также связано с ситуацией. Правительство Германии пристально следит за ситуацией. "Кажется, это ограниченная по времени и, возможно, также по территории операция", - сказал он, хотя точно сказать сложно. "Поэтому на данный момент недопустимы дополнительные комментарии. Мы обязательно переоценим все это со временем".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил партнеров разрешить использование западных ракет с увеличенной дальностью на прилегающих территориях. В настоящее время существуют ограничения на это использование. Недавно Мария Захарова, spokeswoman Министерства иностранных дел России, критиковала Украину за использование западного оружия для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в регионе Курск. Те, кто ответственен за такие "негуманные действия", столкнутся с последствиями, предупредила Захарова.

Президент Молдовы Майя Санду выразила благодарность канцлеру Олафу Шольцу за постоянную поддержку Германии Украине и Молдове во время встречи в Кишиневе. После того, как она услышала о приверженности Шольца к длительной помощи Украине и о том, что Германия является самым значительным финансовым донором Европы для Украины, Санду подчеркнула важность сохранения прочных отношений между их двумя нациями.

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