Стратегии, позволяющие минимизировать столкновения с медведями

Медведи населяют многочисленные регионы по всей Европе и планете, несмотря на то, что они отсутствуют в Германии уже довольно давно, за исключением редких случаев, подобных инциденту со знаменитым "проблемным медведем" Бруно. Тем не менее, их можно часто увидеть в других европейских странах, вызывая волнение среди туристов.

Например, в итальянском регионе Трентино медведи часто встречаются с людьми, что недавно привело к травме туриста. Эта ситуация вызвалаdebates в Словакии и Румынии о том, как управлять медведями после нескольких атак, в том числе одной этим летом в румынских Карпатах, в результате которой погибла туристка.

Румынское правительство оценивает, что в Карпатах живет около 8000 медведей, что делает их вторую по величине популяцию в Европе после России. В Словакии насчитывается от 1100 до 1200 медведей, а в Трентино проживает около 100.Brown bears can also be found in countries like Spain, Croatia, and Bulgaria. В Швеции, Норвегии и Финляндии насчитывается несколько тысяч бурых медведей.

Туристы часто оказываются в опасности, посещая территории, населенные медведями.

Ведущий ветеринар зоопарка Wilhelma в Штутгарте Тобиас Кнауф-Виценс советует сбалансированный подход. "Вы, по сути, вторгаетесь на их территорию", - объясняет он. Важно быть осведомленным о своей окружающей среде и придерживаться основных правил поведения.

Отпугивание медведей шумом

Офис управления дикой природой Южнотироля рекомендует ходить в группе и издавать шум, чтобы отпугнуть медведей. Если медведь рядом, он услышит hikers и успеет уйти. Рекомендуется регулярно разговаривать, петь или издавать другие громкие звуки. Однако офис предостерегает от чрезмерного шума, который может раздражать естественную среду.

При хождении возле рек следует быть осторожным, так как шум текущей воды может заглушить звуки hikers, делая маловероятным, что медведь услышит их приближение. В районах, населенных медведями, собак следует держать на поводке, чтобы они не вели hikers к медведю.

"Ключевой момент - не пугать медведя", - подчеркивает ветеринар зоопарка Кнауф-Виценс. Важно объявить о своем присутствии, чтобы животное могло распознать вас рано и избежать внезапного нападения.

Эксперт считает, что турист, убитый в Румынии, возможно, спровоцировал атаку своей внезапнойappearance. Медведи, не знающие о приближении человека, могут атаковать, если внезапно окажутся в пределах досягаемости атаки.

Колокольчики и медведи

Офис управления дикой природой Южнотироля считает, что ношение колокольчиков на рюкзаке или обуви не подходит для горных районов. Медведи могут ассоциировать колокольчики со скотом и потенциальной пищей. Вместо этого они рекомендуют использовать специальные медвежьи колокольчики, которые издают звуки, подобные птицам или другим естественным шумам, которые медведи лучше воспринимают.

Безопасное хранение еды

Медведи имеют отличное обоняние, поэтому важно безопасно хранить еду при кемпинге. Еду не следует хранить в палатке, а лучше повесить в нескольких метрах в дереве. Это особенно актуально в Северной Америке, где медведи могут воспринимать людей как потенциальный источник пищи. Например, в Аляске насчитывается около 30 000 гризли, около 16 000 в Канаде и всего около 1000 в других штатах США.

Перед длительными походами по районам, населенным медведями, эксперт советует обратиться за советом к местным гидам, так как они лучше всего осведомлены о последних новостях и советах.

Что делать при встрече с медведем

Лучшая ситуация - увидеть медведя с безопасного расстояния, чтобы просто наблюдать это природное зрелище. Ветеринар зоопарка Кнауф-Виценс советует держаться на расстоянии более 100 метров от европейских медведей. Подходить к медведям строго запрещено, так как они могут воспринимать людей как потенциальную угрозу.

Если медведь находится на пути, который нужно пересечь, лучше всего издать шум, чтобы предупредить медведя о вашем присутствии. "Шум поможет медведю распознать вас и уйти", - объясняет ветеринар Кнауф-Виценс. В целом, люди не воспринимаются медведями как хищники.

Если медведь приближается, избегайте резких движений или бегства. "Бегство может спровоцировать реакцию у медведя, побудив его преследовать вас", - объясняет эксперт. Вместо этого говорите спокойно и старайтесь казаться больше, чтобы сигнализировать о своем человеческом присутствии. Медленно отступая, чтобы создать расстояние, избегайте прямого зрительного контакта с медведем.

Если медведь атакует и вы не можете убежать, согласно Кнауф-Виценсу, лучший курс действий - лечь на землю, защитить шею и надеяться на быстрый конец атаки.

Несмотря на потенциальную опасность, многие туристы все еще посещают районы, населенные медведями, в отпуск. После трагического инцидента в Румынии дискуссии о стратегиях управления медведями усилились в нескольких европейских странах.

