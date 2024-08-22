- "Страст и раскаяние" после отмены в Вене

Три концерта с участием Тейлор Свифт (34) в Вене в начале месяца были отменены из-за того, что власти предотвратили потенциальную террористическую угрозу. Сама Свифт не делала никаких личных комментариев по этому поводу ни в социальных сетях, ни на сцене, и продолжила турnee по плану, выступив на пяти концертах в Лондоне. После "официального завершения европейского этапа тура 'The Eras'', Свифт теперь выражает свои мысли об инцидентах в Австрии.

Тейлор Свифт: "Мы оплакивали концерты, а не жизни"

В длинном посте в Instagram в полночь Свифт делится, что ее последние концерты в Лондоне после отмены в Вене были "эмоциональнойamerican rollercoaster":

"Отмена наших концертов в Вене была ударом. Причина отмены вызвала новую волну страха и подавляющего чувства вины, поскольку так много людей планировали посетить эти концерты", - говорится в посте. "Но я также благодарна властям, которые обеспечили, что мы оплакивали концерты, а не жизни".

Свифт также упоминает, что была тронута "любовью" и солидарностью, которые она видела среди фанатов после этого, с многими фанатами из Вены, которые выходили на улицы, чтобы спеть песни Свифт вместе и обменяться friendship bracelets, что является традицией на ее концертах.

Кроме того, Свифт сообщает, что она и ее команда тесно сотрудничали с британскими властями, чтобы гарантировать, что ее пять концертов на Wembley Stadium в Лондоне закончились безопасно без каких-либо проблем (эти концерты завершились 20 августа).

Почему Тейлор Свифт молчала так долго

Пост Свифт был опубликован через две недели после отмены концертов. Многие фанаты сочувствовали ее молчанию, но другие критиковали ее за то, что она не напрямую комментировала отмену концертов. В своем посте она теперь объясняет серьезную причину своего молчания.

"Конечно: я не буду публично обсуждать что-то, что может потенциально спровоцировать тех, кто хочет причинить вред людям, посещающим мои концерты", - пишет она. "В таких ситуациях 'молчание' часто является актом сдержанности и ожидания подходящего момента, чтобы высказать свои мнения. Моей главной целью было безопасно завершить наш европейский тур, и я рада объявить, что мы достигли этой цели".

После шока: концерты в Лондоне как "чудесный сюрреалистический опыт"

Свифт также хвалит свои концерты в Лондоне как "чудесный сюрреалистический опыт" и говорит, что выступления принесли ей чувство "незамутненного покоя" на сцене. Она благодарит многочисленных гостей, которые присоединились к ней на сцене во время ее концертов в Лондоне, в том числе Эда Ширана (33), Флоренс Уэлч (37) и Джека Антоноффа (40), и считает это "великой честью" быть первым сольным артистом, выступившим восемь раз на Wembley в рамках тура.

"Фанатам, которые смотрели нас этим летом: вы навсегда займете особое место в моей памяти", - заканчивает она свой пост. "Было волнующе выступать для вас, танцевать с вами и разделять эти магические моменты вместе. Мы встретимся снова, когда возобновим тур 'The Eras' в октябре, но пока всем заслужен отдых. Спасибо за приключение всей жизни. Пусть оно продолжится", - подписывается Свифт.

7 августа власти сообщили об аресте двух австрийцев - 19-летнего и 17-летнего - в связи с planned attack на концерты Свифт в Вене, запланированные на 8-10 августа на стадионе Ernst Happel Stadium.

Согласно сообщениям AP, старший из двух планировал причинить как можно больше вреда с помощью взрывчатых веществ и ножей. Два дня спустя австрийские власти объявили об еще одном аресте в связи с предотвращенным нападением, 18-летнего.

Несмотря на террористическую угрозу и последующую отмену своих концертов в Вене, Тейлор Свифт выражает свою любовь и благодарность фанатам, сказав: "Я благодарна властям, которые обеспечили, что мы оплакивали концерты, а не жизни". Кроме того, Свифт выражает благодарность за любовь и солидарность, которую она видела среди своих фанатов, сказав: "Меня тронула любовь и солидарность, которые я видела среди моих фанатов, с многими фанатами из Вены, которые выходили на улицы, чтобы спеть мои песни вместе и обменяться friendship bracelets".

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