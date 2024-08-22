- "Страшное государство": Тейлор Свифт нарушает молчание после угрозы террористов

Поп-звезда Тейлор Свифт наконец высказалась о отмененных концертах в Вене, опубликовав развернутое сообщение в Instagram. Ее шоу были внезапно отменены две недели назад из-за предполагаемых планов террористических атак экстремистов. Фанаты с нетерпением ждали ее комментариев по этому поводу.

Свифт назвала отмену "разбивающей сердце", признавшись, что отмена вызвала новый страх и сожаление, так как многие фанаты планировали посетить концерты. Однако она также признала усилия властей, заявив, что они предотвратили потенциальную катастрофу. Свифт была вдохновлена любовью и единством своих фанатов и дала пять аншлаговых концертов в Лондоне после отмены в Австрии.

В своем посте Свифт защищала себя от критиков, заявляя, что не будет комментировать ничего, что может спровоцировать тех, кто хочет причинить вред ее фанам. В таких ситуациях она считает, что "молчание" требует терпения и ожидания подходящего момента для выступления. Ее главной целью было успешно завершить европейскую часть своего тура.

Двух человек, подозреваемых в поддержке ИГИЛ, арестовали две недели назад в Австрии, один из которых якобы планировал организовать нападение во время одного из концертов Свифт. Концерты в Вена были отменены в результате.

Свифт описала свои концерты в Лондоне как эмоциональную американские горки. Зрители проявили огромный энтузиазм, живость и безграничную радость, заставив ее почувствовать себя обнятой 92 000 человек, что принесло ей покой. Лондон показался ей восхитительной фантазией.

Последний концерт в Лондоне был мирным, радостным праздником, на котором фанаты даже предлагали браслеты дружбы полицейским и сотрудникам безопасности. Свифт выступала три с половиной часа, завершив шоу фонтаном конфетти и фейерверков. Фанаты даже собирали конфетти на память.

Будет ли Свифт комментировать выборы в США?

Учитывая сильную связь Свифт со своими фанатами, некоторые были удивлены ее молчанием до сих пор. Ее "Эры" тур привел ее этим летом в разные европейские страны, в том числе в Германию.

Свифт поблагодарила своих фанатов, выразив благодарность за возможность развлекать их, танцевать с ними и создавать незабываемые моменты. Она призвала их отдохнуть перед тем, как тур возобновится в октябре, с предстоящими концертами в США и Канаде. Как глобальный икон, Свифт, возможно, скоро получит еще один звонок высказать свое мнение - на этот раз о выборах в США.

На президентских выборах 2020 года Свифт поддержала демократа Джо Байдена вместо тогдашнего президента-республиканца Дональда Трампа. С возвращением Трампа против демократического кандидата Камалы Харрис, фанаты могут гадать, будет ли Свифт высказываться по поводу гонки.

Комиссия рассматривала меры безопасности для концертов Тейлор Свифт после инцидента в Австрии. Свифт выразила благодарность Комиссии за приверженность обеспечению безопасности своих фанатов.

В свете усиленных мер безопасности концерты Свифт в Вене были перенесены Комиссией, гарантируя безопасный и приятный опыт для всех присутствующих.

Читайте также: