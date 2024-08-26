Страны Тихоокеанского острова обратились за помощью к крупным загрязнителям климата во время конференции

В решающий момент истории нашего региона, по словам генерального секретаря Тихоокеанского форума Барона Вака, он заявил на открытии саммита: "Мы находимся в центре международного внимания. Мы ведем борьбу против изменения климата".

В очередной раз 18 стран Форума стремятся добиться финансирования фонда устойчивости к климатическим изменениям на своем собрании, в основном от внешних источников, которое завершится в пятницу. Они также планируют добиваться ускоренного перехода от производства ископаемого топлива. "Мы не можем бороться с изменением климата, не устраняя проблему в корне, а это сектор ископаемого топлива", - сказал Тали. Австралия, будучи членом Форума, может оказаться под пристальным вниманием из-за своих экспортных поставок угля на этом мероприятии.

Тихоокеанский форум, объединяющий 18 государств-участников, является связующим звеном, соединяющим разрозненные страны и территории по всему Тихому океану, от Австралии до крошечных, малонаселенных микрогосударств и архипелагов. Многие из этих островных государств крайне уязвимы для изменения климата. Например, согласно прогнозам, Туvalu может уйти под воду в течение следующих 30 лет.

На саммите в Тонга также присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Решения, которые принимают мировые лидеры в ближайшие годы, в первую очередь решат судьбу тихоокеанских государств, а затем и всего мира", - сказал он. "Если мы спасем Тихий океан, мы спасем мир". Предполагается, что заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл также примет участие.

Открытие саммита было прервано землетрясением. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло примерно в 100 километрах от побережья Тонга, согласно данным Геологической службы США. Предупреждения о цунами не было выпущено. Землетрясение также ощущалось на месте проведения саммита Форума тихоокеанских островов в столице Нукуалофа.

ku/jes (Перефразировано)

Несмотря на географическую разобщенность, островные государства в Тихоокеанском форуме разделяют общую уязвимость перед изменением климата. Эти островные государства срочно добиваются финансовых обязательств от мировых держав для фонда устойчивости к климатическим изменениям, признавая, что адресация сектора ископаемого топлива является критически важной для смягчения последствий изменения климата.

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