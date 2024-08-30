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Отмечаем 18-летие сериала "Все решает" с 30 августа по 6 сентября на RTL+, а также семь дней раньше на RTL+

Сериал "Все решает" празднует свой 18-й день рождения с 30 августа по 6 сентября на RTL+, а также за семь дней до этого на RTL+. С более чем 4500 эпизодами в багаже, сериал пережил множество актеров и событий за кулисами.

19 литров синтетической крови и 32 кг пудры

Сам грим-отдел за 18 лет использовал немало расходных материалов: 372 800 ватных палочек, 85 500 заколок для волос, 73 800 резинок для волос, 12 090 помад, 7000 теней для век, 32 кг пудры, 64 600 пачек косметических салфеток и 19 литров искусственной крови, как объявил канал в честь юбилея. Кроме того, есть и другие интересные факты о шоу и его звездах: согласно RTL, среди актеров нет веганов, но есть пятеро вегетарианцев. Самый тяжелый реквизит, использованный до сих пор, был трупом Каспера, самым легким - перышком, а самым маленьким - бриллиантами, которые Максимилиан когда-то контрабандой ввозил.

Фанаты сериала, возможно, помнят его скромное начало в 2006 году: Сюзанна Шленциг (53) произнесла первую фразу как Ютта Соммер, когда позвала свою экранную дочь: "Диана!" С тех пор Игорь Долгатшев (40), играющий Дениза Оцтурка с 2007 года, провел на съемках больше всего дней (2260). За 18 лет было снято 59 256 сцен, из которых 22 680 были сняты вне студии в Кёльне. Примерно 50 съемок на открытом воздухе проводилось в год, в результате чего было 900 съемочных локаций. Самая дальняя локация находилась в Нестате.

216 вечеринок у бассейна - не все были семейными

Браки заключались и распадались, а на съемочной площадке всегда кипела жизнь: за 18 лет "Все решает" было около 370 интимных сцен. Всего было проведено 216 вечеринок возле знаменитого бассейна Штейнкамп. "Из них особенно в ранние годы сериала было 21 за кулисами, и они были не exactly PG-rated", - RTL дает нам закулисный взгляд на взрослые развлечения, происходившие за кулисами этого мыльного сериала.

Сериал вращается вокруг драматических и любовных историй, происходящих вокруг семьи Штейнкамп из Эссена. В течение недели юбилея "Первые свидания" бармен Ник Шанкер (родился в 1982 году) появится в гостях. Он будет вести реалити-шоу, в котором Хеннинг (Штефан Бокельманн) может выиграть 10 000 евро. Наталья Рейхенбах (Амре Хаардт), которая покинула Эссен, также вернется после просьбы Яника (Доминик Фlade).

Объявление о юбилейном праздновании раскрыло, что RTL+ начнет транслировать семь дней раньше основного события. Это означает, что зрители могут наслаждаться "Все решает" раньше с помощью RTL+ с помощью системы вещания RTL с права на лево (RTL).

В связи с высоким производственным бюджетом "Все решает" неудивительно, что грим-отдел использует значительное количество расходных материалов. За 18 лет сериала они использовали 19 литров синтетической крови и 32 кг пудры.

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