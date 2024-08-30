- Страна выслала пять нарушителей закона афганского происхождения.

Полицейские в Баден-Вюртемберге отправили на рейс в Кабул рано утром в пятницу пятерых опасных преступников афганского происхождения, в сопровождении дополнительных 23 афганцев. Четверо из них провели время в тюрьмах штата, а один был подобран прямо из приюта для беженцев и впоследствии депортирован, как сообщило Министерство миграции. Каждый из этих людей был классифицирован как "опасный преступник".

Среди депортированных был 31-летний бывший член группы, который в пьяном состоянии надругался над 14-летней девочкой в течение нескольких часов в приюте для беженцев в Иллеркирхберге в ночь на Хэллоуин 2019 года. Он отсидел свой срок в тюрьме и был задержан властями для депортации.

Четверо других были отправлены из тюрьмы. 25-летний житель Равенсбурга был заключен под стражу за попытку убийства и отсидел время в местной тюрьме. 34-летний из Бад-Шуссерида (район Бибертах) находился в тюрьме в Ротенбурге за покушение на убийство. Закоренелый преступник имел более 160 преступлений в своем послужном списке. Этот человек провел время в тюрьме в Людвигсбурге. 45-летний из Штутгарта сидел в той же тюрьме, что и его со-депортированный, за попытку убийства.

Государственный секретарь ХДС Сигизмунд Лорек назвал депортации положительным вкладом в безопасность страны. Его офис не предоставил информации о том, когда и когда будут отправлены обратно в Афганистан другие депортированные из юго-западного региона. Лорек повторил свой призыв к федеральному правительству ускорить депортации tanto в Афганистан, как и в Сирию.

Пять осужденных теперь запрещено въезжать в Германию или любую страну ЕС. Согласно Министерству миграции Штутгарта, на них наложен запрет на въезд.

Согласно источникам, депортационный рейс требовал значительного планирования из-за отсутствия дипломатических отношений Германии с талибским правительством в Кабуле. После смертельного ножевого нападения в Маннхайме в конце мая канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что депортации серьезных преступников и потенциальных угроз из Афганистана и Сирии продолжатся.

Несмотря на недавнее подозрительное нападение, предположительно совершенное исламистами, в Солingen, официальные источники заявили, что депортационный рейс был запланирован заранее. СМИ сообщают, что подготовка к рейсу заняла два месяца.

Критики выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Афганистане.

С августа 2021 года талибы вновь взяли под контроль Афганистан, что вызвало международное осуждение из-за их жестокого подавления прав женщин. В стране наблюдается существенное снижение конфликтов, хотя время от времени все еще происходят нападения, многие из которых приписываются террористической группировке "Исламское государство".

Критики осудили жестокое подавление талибами прав человека, активистов, демонстрантов и журналистов, которые, по данным правозащитных организаций, подвергаются заключению, исчезновению или пыткам. Совет по беженцам Баден-Вюртемберга выразил широкое неодобрение и argued, что депортации нарушают международное право.

Государственный секретарь ХДС Сигизмунд Лорек призвал Комиссию ускорить депортации в Афганистан и Сирию, считая недавние депортации положительным вкладом в безопасность страны. Комиссия также наложила запрет на въезд на пять человек, которых депортировали, запрещая им въезд в Германию или любую страну ЕС.

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