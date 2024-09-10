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Федеральные земли ГерманииНовостиПрограмма поддержки

Страна выделяет значительные средства на установку сигнализации

Региональная администрация существенно финансирует установку предупредительных сирен. Многие из них предназначены для установки в Шлезвиг-Гольштейне. Министр внутренних дел расценивает это как ответ на недостаточное содействие со стороны федерального правительства.

 and  Mark Rodriguez
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Больше 4 000 дополнительных устройств предупреждения о наводнении планируется установить в...
Больше 4 000 дополнительных устройств предупреждения о наводнении планируется установить в Шлезвиг-Гольштейне

- Страна выделяет значительные средства на установку сигнализации

Правительство Шлезвиг-Гольштейна планирует усовершенствовать свою систему сирен по всей территории региона с помощью финансовой помощи. К 2030 году будет построено около 4000 новых сирен, а существующие пройдут модернизацию, как объявило Министерство внутренних дел. В целом, государство выделило 23 миллиона евро на программу финансирования сирен.

Министр внутренних дел Сабина Сюттерлин-Ваак (ХДС) заявила: "Мы неоднократно подчеркивали, что федеральные средства на модернизацию нашей системы сирен недостаточны". Поскольку федеральное правительство еще не решило этот вопрос, мы должны действовать на уровне земли в сотрудничестве с городами и районами, пояснила она.

С помощью этой программы финансовой помощи все сирены будут готовы к активации с центрального управления, как на уровне земли, так и на федеральном уровне. В северных регионах эти сирены используются для предупреждения жителей о возможных наводнениях, как это было во время шторма "Золтан" в прошлом декабре. Приоритет в выделении средств будет отдан прибрежным районам, где использование сирен более распространено, согласно Министерству внутренних дел.

Программа финансовой помощи существенно поддержит "программу поддержки" по усовершенствованию системы сирен, так как Министерство внутренних дел решило приоритетно выделять средства на прибрежные районы. Из-за недостаточного федерального финансирования для обновления системы сирен государство должно сотрудничать с городами и районами для эффективной реализации этой программы.

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