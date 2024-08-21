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Федеральные земли ГерманииНовостиБудущее

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
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Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не достигла ожидаемого прогресса. В результате, Штральзунд принял решение отказаться от сотрудничества с этой компанией.

- Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Стральзунд, город ганзейской лиги, досрочно расторгнул договор аренды с компанией Fosen Werft GmbH на крупное судостроительное предприятие на бывшей Volkswerft Stralsund. Городская администрация объявила, что несмотря на тщательные усилия, Fosen не удалось привлечь ожидаемый объем заказов на судо- и сталестроение в Стральзунд или достичь запланированных показателей занятости. "В свете этих обстоятельств город принял решение расторгнуть договор аренды досрочно", - заявили они.

После банкротства MV Werften в 2023 году Стральзунд взял на себя управление судостроительным заводом в ганзейском городе и возглавил развитие морской коммерческой зоны. Изначально Fosen играл значительную роль на этом объекте, в том числе управлял большим судостроительным цехом.

Нет проблем с вакансиями

По словам городской администрации, прекращение сотрудничества с Fosen открывает новые возможности. "Мы оптимистично смотрим в будущее и рассчитываем быстро найти новых партнеров, которые смогут воспользоваться преимуществами этого места", - сказал мэр Александр Бадрове (ХДС). "В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на проектной работе, используя существующие успешные сотрудничества на объекте". В настоящее время на объекте работают около 20 компаний, в том числе Ostseestaal, Premator, Strela Shiprepair, Sottmann Scaffolding, Ekato Nord и Steamergy.

В феврале компания Fosen Yard AS, базирующаяся в Норвегии, объявила о банкротстве. Карстен Штелламаннс, генеральный директор Fosen Stralsund GmbH, тогда заявил, что предприятие в Стральзунде не пострадало. Ин-solventное предприятие в Норвегии не входило в группу, а было отдельной компанией, ответственной за управление судостроительным заводом там.

Раннее расторжение договора аренды Стральзундом открывает возможности для привлечения новых партнеров в будущем. Сосредоточив внимание на проектной работе и используя существующие сотрудничества, будущее морской коммерческой зоны выглядит многообещающим.

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