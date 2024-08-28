Страховые компании: Сильные погодные условия нанесли значительный ущерб в течение первых шести месяцев

Согласно заявлению Йёрга Асмуссена, главы Германского союза страховщиков (GDV), мы ожидаем более сильного, чем обычно, воздействия природных катаклизмов в 2024 году. Это прогноз основан на текущей оценке ущерба. Если осенью и зимой будут сильные штормы, общий ущерб может значительно возрасти. Ущерб включает в себя жилую недвижимость, домашнее имущество, коммерческие операции, промышленные объекты и автомобили.

Основная часть ущерба в первой половине года была связана с потопом и сильным дождем (2,7 миллиарда евро), при этом в июне только от потопа в южной Германии было нанесено ущерба на сумму 2 миллиарда евро. Штормы и град вызвали структурный ущерб на сумму 800 миллионов евро, а дополнительные 400 миллионов евро были связаны с ущербом от штормов, града и наводнений для автомобилей.

GDV вновь призвал к "обязательным мерам по адаптации к изменению климата". Они призывают к внедрению на всей территории страны стандартных строительных норм в опасных зонах и снижению поверхностного уплотнения. "Без превентивных мер мы предвидим порочный круг возрастающего ущерба и растущих премий, который может существенно повлиять на финансы потребителей", - предостерег Асмуссен.

Страховщики, в том числе те, которые связаны с Германским союзом страховщиков (GDV), активно готовятся к потенциально более высокому сценарию убытков из-за ожидаемого более сильного, чем обычно, воздействия природных катаклизмов в 2024 году. В результате Асмуссен, глава GDV, подчеркивает необходимость обязательных мер по адаптации к изменению климата, ссылаясь на риск порочного круга возрастающего ущерба и растущих премий, который может обременить финансы потребителей.

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