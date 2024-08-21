- Страхователи выражают обеспокоенность по поводу потенциальных значительных финансовых неудач, вызванных болезнями животных.

Из-за широких вспышек заболеваний животных, таких как в Гессене и Рейнланд-Пфальце, страховщики ожидают значительных финансовых потерь. Регулярно распространяются предупреждения о болезни синего языка, которая в основном поражает коров и коз, как сообщает R+V в Висбадене.

Кроме того, африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться. Карстен Раймер, сельскохозяйственный эксперт R+V, отметил, что в Гессене не так много фермеров, которые специализируются на свиньях. Если одно животное заболевает, всю свиную стаю фермы придется забить.

Для свиноводов в зоне ограничения доход от убоя свиней практически отсутствует, и они несут дополнительные расходы на анализы крови и транспортировку. К сожалению, эти потери не компенсируются государством. Выход АЧС также имеет серьезные последствия для растениеводства, так как вступают в силу строгие регуляции.

В 2008 году ущерб составил 14 миллионов евро - может ли это повториться в этот раз?

Во время вспышки болезни синего языка в 2007/2008 годах клиенты страхования урожая R+V понесли совокупные убытки примерно в 14 миллионов евро. По словам Раймера, с этой последней вспышкой заболевания прогнозируется аналогичный уровень ущерба. Однако точно оценить масштабы ущерба от текущей вспышки АЧС сложно.

"Что касается африканской чумы свиней, мы наблюдаем стабильное увеличение сообщений о повреждениях по мере обнаружения все большего числа инфицированных диких кабанов", - заявила Изабелла Кросс из Allianz Agrar. Она ожидает, что АЧС, скорее всего, останется серьезной проблемой в обозримом будущем. В настоящее время также растет число случаев болезни синего языка в скотоводстве.

Эксперты по здоровью животных тщательно следят за распространением африканской чумы свиней, так как ее влияние на свинофермы может привести к значительным финансовым потерям. Например, если одна свинья заболевает, всю стаю придется забить, что приводит к значительным расходам и незначительному доходу от убоя свиней.

Еще одной проблемой является рост числа случаев болезни синего языка в скотоводстве, особенно потому, что вспышки заболеваний, подобные эпизоду 2007/2008 года, могут привести к значительным финансовым потерям для пострадавших фермеров.

Читайте также: