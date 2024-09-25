Страхование автомобилей становится дороже.

Стоимость страхования автомобилей растет. Ведущий страховщик Германии, HUK-Coburg, прогнозирует увеличение примерно на 10% в предстоящем изменении цен, как заявил член правления Йёрг Райнлэндер. HUK также ожидает роста в этом диапазоне, но Райнлэндер еще не назвал конкретные цифры.

Райнлэндер указал на три ключевых фактора: стоимость запасных частей резко возросла. С 2013 по 2023 год HUK зафиксировала рост более 70%, что на 43 процентных пункта выше уровня инфляции в этот период. В настоящее время цены растут быстрее, чем инфляция, что Райнлэндер связывает с защитой дизайна, которая все еще применяется к многочисленным видимым компонентам.

Кроме того, почасовой тариф автосервисов вырос значительно выше инфляции, как сообщает HUK. С 2022 по 2023 год это составило почти 10%.

Климатические изменения также играют значительную роль, считает Райнлэндер. "Климатические изменения набирают обороты", - сказал он. Это видно по росту количества случаев ущерба в секторе комплексного страхования. Например, средний ущерб от града резко вырос. Раньше средний ущерб от града составлял около €3000, но в таких случаях, как сильный град в Benediktbeuern на Баварских Альпах в прошлом году, он составил более €5000.

Райнлэндер считает, что примерно 10% предстоящего роста цен обусловлено климатическими изменениями. Остальные проценты примерно поровну делятся между более дорогими запасными частями и более высокими затратами на сервис.

HUK-Coburg, будучи ведущим страховщиком в Германии, не только прогнозирует рост стоимости страхования автомобилей, но и ожидает роста своих тарифов в пределах прогнозируемого увеличения на 10%, как заявил член правления Йёрг Райнлэндер.

Кроме того, Райнлэндер из HUK-Coburg подчеркнул, что растущие почасовой тарифы автосервисов, которые выросли почти на 10% с 2022 по 2023 год, в значительной степени способствуют росту стоимости страхования автомобилей.

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