Страдания в Гельзенкирхене не приносят пользы собственному несчастью.

Глядя на футбольный матч, происходящий на стадионе в Дортмунде в пятничный вечер, кажется, что соперники проходят испытание на растрату потенциала. Атмосфера в Рурском регионе сейчас далека от приятной. Хотя "Боруссия Дортмунд" и "ВФЛ Bochum", две команды в пятницу, могут утешиться своей лучшей игрой по сравнению с "Шальке 04", это мало утешает, когда их собственное положение плачевно.

Оба клуба все еще оправляются от шока своих последних выступлений. "Бохум" позволил "Ауфстеигеру" "Хольштайн Киль" увести у них два очка и играл плохо в течение длительных отрезков, оставив зрителей в сомнениях, сможет ли эта команда выиграть матч в этом сезоне. Хотя победа, возможно, и придет, но неясно, будет ли это в этом маленьком дерби на стадионе BVB.

Между тем, команда BVB, возглавляемая тренером Нури Шахином, не exactly прогуливается по улицам Дортмунда с гордо поднятыми головами, веря, что они могут покорить любого соперника. Выступления команды были разочаровывающими, как показало их поражение от "ВФБ Штутгарт", что поставило крест на их притязаниях на статус топ-команды. В результате, 5-й тур будет действительно критическим моментом, с темой: "Напряженные системы". Предупреждающие знаки мигают у обоих клубов в Рурском регионе. Кризис больше не является незнакомым термином, даже для знаменитого сталелитейного гиганта Thyssen-Krupp.

Проблемы Сабицера и Бейера

В "БВБ" ожидали многого от этого сезона. Эдин Терзич, которого часто критиковали за отсутствие четкой концепции, смог добиться почти победы в Лиге чемпионов. Он начал, а Шахин взял на себя управление и вызвал волнение. Хотя он просил терпения, окружение уже продвинулось дальше. Переводы подняли высокие ожидания, но что-то все еще нужно было найти: Вальдемар Антон и Серу Гюирасси присоединились, Паскаль Гросс заменил немца Тони Крооса, а Максимилиан Бейер занял роль Томаса Мюллера.

Однако, как запуск ракеты, были проблемы. Либо погода не сотрудничала, что нельзя винить в "БВБ", или что-то не загорелось. Дортмундцы действительно могут заявить, что что-то не загорелось для себя. Шахин постоянно ищет ошибку и придумывает новые составы и тактики. Не всех это устраивает.Marcel Sabitzer, например, недоволен своей ролью на фланге. Бейер, с другой стороны, вообще не имеет роли. Другие игроки борются с формой или ожиданиями, например, Феликс Нмеча. Все в движении и застряло за дамбой, медленно продвигаясь вперед. Иногда на помощь "БВБ" приходит Джейми Гиттенс, а иногда - Карим Адееми. Команда выглядит великолепно в хорошие моменты, но слишком часто - плохо.

Шахин смягчает ситуацию, обещая, что больше не будет повторения инцидента в Штутгарте. Если это произойдет скоро, будет некомфортно для молодого игрока из Дортмунда. Уже ходят слухи о проблеме менталитета: "Было бы катастрофически, если бы я сказал, что у ребят проблема с менталитетом", - сказал Шахин: "Мы вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы в одной лодке". Он видит самоанализ от своей команды, который считает необходимым для их роста. После четырех игр они отстают на пять очков от лидирующего "Байерн Мюнхен", который сыграет с "Байер Леверкузен" в важном матче в эту субботу. Если "БВБ" хочет оставаться в гонке за трофеем, они не могут позволить себе отстать слишком много в очках, и "Бохум" не должен быть препятствием.

"ВФЛ Bochum" раздавил хрупкие мечты

С ревущим осенним ветром стоит твердо Петр Зейдлер, главный тренер "ВФЛ Bochum". Внимание быстро переключилось с хрупких мечтаний о participation в Кубке Европы на угрозы вылета из первой лиги. Прямо перед началом сезона "ВФЛ" разгромил французский клуб Лиги 1 "АК Ле Havre" со счетом 6:0, оставив "Бохум" в шоке. Такое выступление казалось невозможным! Большие мечты были мечтаны, но реальность в конце сентября другая: вылет из кубка против "SSV Jahn Regensburg" и всего одно очко против "Киль" (2:2).

Сходства между "Бохумом" и сестрой команды "ВФЛ" очевидны. Как и "Бохум", "ВФЛ" была оптимистична в отношении своих переводов. Однако были значительные потери, например, Кевин Стогер, ключевая фигура в прошлом сезоне, ушел в Дюссельдорф, что заставило "Фортуну" споткнуться. Стогер помог "ВФЛ" вернуться в Бундеслигу, позицию, которую они, казалось, потеряли навсегда. Еще один ключевой игрок, Кевин Шлоттербек, перешел в Аугсбург. Однако "ВФЛ" удалось заполучить замену, таких как Ибрахима Сиссоко и Дани де Вит, оба известных звезды из Франции и Нидерландов. Дuo был в высоком спросе. Майрон Бoadu, перспективный голландец и бывший член сборной Голландии, также присоединился к команде, стремясь вернуть свою форму в Бундеслиге. "Бохум" надеется на взаимовыгодную ситуацию, но с арендным игроком, таким как Бoadu, успех может оказаться слишком дорогим.

Несмотря на впечатляющую игру Бода, "ВфЛ" все еще очень далек от значительных успехов. В отличие от Цейдлера, которого они видели в роли лидера, ведущего их к процветанию в Бохум, вдохновленного успешным телеформатом с Арндом Зигелем на WDR, новая система бриллиантов Цейдлера еще не материализовалась. Несмотря на многообещающие старты, такие как близкое поражение от "РБ Лейпциг" или фазы против "СК Фрайбург", де Вит, грозная атакующая сила в Эредивизи, еще не смог проявить себя в своей новой роли. Другие игроки также борются со своими позициями и формой. "ВфЛ" просит терпения для своей перестроенной команды, но время - самая нелюбимая валюта в футболе. Без очков время - жестокий противник.

"Мы верим в возможность сделать разницу в Дортмунде", - заявил Цейдлер перед маленьким дерби: "Мы можем только выиграть". Момент, подобный тому, что произошел в апреле 2022 года, когда "ВфЛ" победил "Дортмунд" со счетом 4:1, мог бы быть полезен. Это было бы первой победой Цейдлера в Бундеслиге как тренера и также бросило бы вызов стабильности "Дортмунда". Сахин остается непреклонным, заявляя: "У всех нас есть ответственность, и надеюсь, мы извлекли уроки. Мы должны заработать три очка". На матче будут присутствовать 80 000 зрителей, 8 000 из которых будут поддерживать Бохум. Даже если атмосфера так же меланхолична, как велосипедная прогулка в непрерывный дождь вдоль Рейнского плато, пересекая высоты Ардейских гор, которые отделяют Бохум от Дортмунда, дерби остается дерби.

Нури Сахин, тренер "Боруссии Дортмунд", сталкивается со сложностями со своей командой, которая борется за то, чтобы зажечь свою игру и оправдать ожидания. Игроки, такие как Марсель Сабицер и Макси Биер, не совсем довольны своими ролями и формой.

Несмотря на трудности обеих команд, "Боруссия Дортмунд" и "ВфЛ Bochum", предстоящее дерби является критическим моментом для обоих клубов. Сахин осознает важность избежания повторения своего поражения от "ВФБ Штутгарт" и стремление сохранить место в гонке за трофей.

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