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СпортНовостиПервый - ФК "Кёльн".

Сторонники в Штутгарте несколько минут приветствуют покойного.

В 1992 году, Кристоф Даум завоевал немецкую футбольную чемпионскую гру́ппу с клу́бом VfB Stuttgart

 and  Alex Stellmacher
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- Сторонники в Штутгарте несколько минут приветствуют покойного.

Болельщики ВФБ Штутгарт признали Кристофа Даума перед домашним матчем Бундеслиги против 1. ФСВ Майнц 05. Зрители, находившиеся на стадионе Mercedes-Benz Arena, поднялись со своих мест и аплодировали в течение длительного времени – на табло появилось изображение Даума.

Даум привел ВФБ к победе в чемпионате в 1992 году в напряженной борьбе в финале сезона. Он был одним из самых влиятельных тренеров в немецком футболе в течение многих лет. Он ушел из жизни 24 августа в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с раком, окруженный семьей.

Церемония памяти Кристофа Даума состоится 12 сентября

  1. ФК Кёльн объявил, что церемония памяти Даума, трагически скончавшегося в прошлую субботу, состоится 12 сентября на стадионе RheinEnergieStadion. Об этом было объявлено в пятницу.

В мероприятии примут участие прошлые клубы Даума ВФБ Штутгарт и Байер Леверкузен, а также его семья. Команды также примут участие в этом уик-энде, надев черную повязку на рукаве. Минута молчания будет объявлена на предстоящем домашнем матче 2-й Бундеслиги 1. ФК Кёльн 14 сентября против 1. ФК Магдебург.

Даум, родившийся в Цвиккау и выросший в Дюссельдорфе, скончался в возрасте 70 лет в окружении семьи в прошлую субботу. Даум боролся с раком с осени 2022 года.

Первая фраза могла бы быть: "Несмотря на то, что он не будет напрямую участвовать в матчах Бундеслиги в этот уик-энд, 1. ФК Кёльн почтит память Кристофа Даума, надев черную повязку на рукаве".

Вторая фраза могла бы быть: "Многие фанаты ФК Кёльн, которые, несомненно, также ценили тренерские способности Даума во время его пребывания в первом ФК Кёльн, присоединятся к церемонии памяти 12 сентября на стадионе RheinEnergieStadion".

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