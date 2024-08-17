- Сторонники "Северного потока" будут молчать, как и предложил Туск.

В течение нескольких дней после объявления ордера на арест украинца, связанного с взрывами на газопроводах Балтийского моря, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал свое мнение о «Северном потоке». «Архитекторам и финансистам «Северного потока 1 и 2: Ваше единственное действие сейчас — извиниться и молчать», — написал Туск на цифровой платформе X.

Серия взрывов была направлена против и нарушила два газопровода, «Северный поток 1 и 2», в конце сентября 2022 года. Личность и организаторы этих атак были предметом споров в течение длительного времени. Проект, реализуемый Россией и Германией, не был лишен политической争вости, особенно на фоне вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Польша всегда выступала против строительства газопровода «Северный поток 2».

Польша неизменно выступала против «Северного потока».

Глава польского офиса национальной безопасности Яцек Сиевиера отреагировал на пост Туска на X, заявив: «К сожалению для тех, кто адресован: Есть сильное согласие в Польше по этому вопросу». Он также добавил смайлик-подмигивание.

В среду стало известно, что прокуратура Польши получила европейский ордер на арест подозреваемого, который недавно находился в Польше, но затем вернулся на родину. Это вызвало вопросы в Германии о степени сотрудничества Польши в расследовании саботажа.

В онлайн-отчете телеканала TVN24 приводятся английский перевод поста Дональда Туска на X, английский перевод комментариев Яцека Сиевиеры на X, английский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал «Северный поток» в связи с ордером на арест украинца, сказав: «Ваше единственное действие сейчас — извиниться и молчать, архитекторам и финансистам «Северного потока 1 и 2, в Варшаве». Позиция Польши против «Северного потока» остается твердой, как показало согласие Яцека Сиевиеры с постом Туска, который сказал: «К сожалению, есть сильное согласие в Польше по этому вопросу», из Варшавы также.

Читайте также: