Столкнувшись с противоположными ветрами, борясь с голодом и едва избежав встречи с кенгуру: Лаклан Мортон рассказывает о своем новаторском путешествии на велосипеде по Австралии.

На самом деле, прошло уже около месяца со дня, когда Мортон покинул свой родной город Порт Маккуори, намереваясь обогнуть свою огромную страну за рекордное время. И вот, преодолев около 8800 миль или 14200 километров, можно понять, почему он чувствует, будто прошло гораздо больше времени.

Как опытный велосипедист, он столкнулся с жестокими ветрами, экстремальными температурами, сомнительным движением транспорта и даже с близким столкновением с кенгуру. При этом он целый день проводил на велосипеде, делая перерывы только для отдыха, еды и восстановления перед следующим вызовом.

Мортон рассказывает CNN Sport: "Завершив день, испытываешь чувство огромного удовлетворения, облегчения, а затем засыпаешь в течение 20 минут. И вот, ты уже проснулся, и все начинается заново. Это трудно".

Но уже в субботу все эти испытания окупятся. Мортон ожидает побить рекорд быстрейшего обхода Австралии, превзойдя время Дэвида Эли, установленное в 2011 году - 37 дней, 20 часов и 45 минут - по возвращении в Порт Маккуори, который находится в 4-х часовом и 15-минутном�ivesie от Сиднея.

Это грандиозное испытание станет завершением потрясающего показателя выносливости и стойкости, который включает в себя преодоление жестоких погодных условий Австралии.

"Дождливые дни, долгие дни с головным ветром - они, пожалуй, самые сложные с точки зрения психики", - замечает Мортон. "Ты проводишь 17 или 18 часов, крутя педали в одном направлении против ветра, что довольно утомительно. Это шумно. Легко убедить себя, что это кто-то работает против тебя, что это какой-то заговор. Очень важно напоминать себе, что ты просто катаешься на велосипеде".

Но это далеко не обычная велосипедная прогулка. Иногда Мортон начинал свой день на велосипеде в полночь после всего четырех часов сна. Ранние старты были необходимы, чтобы избежать сильной жары в северной Австралии и шумного коммерческого транспорта поблизости. Он обнаружил, что его фары могут прорезать ночь более эффективно.

"Попытка завершить маршрут и не попасть под колеса, это было настоящее испытание, можете мне поверить", - признается Мортон с ноткой шутки.

Сон, по крайней мере, шесть часов в ночь, играл важную роль в этом испытании, и его поддержка - команда, состоящая из детского тренера, массажиста, велосипедного механика и его жены Рэйчел - была его опорой на протяжении всего пути.

Чтобы соответствовать требованиям, установленным Австралийской ассоциацией дорожных рекордов, успешный обход страны должен преодолеть не менее 14200 километров и пройти через хотя бы шесть из следующих городов: Аделаида, Брисбен, Брум, Дарвин, Эсперенс, Мельбурн, Перл, Сидней.

Выносливость и боль неизбежны в таком испытании. Мортон признает, что утром ходить трудно, и позже садиться на велосипед. Но как только он начинает двигаться, он утверждает, что его тело в целом чувствует себя "pretty good"; это его психическая сила подвергается наибольшему испытанию.

"Это может быть очень монотонно", - честно признается Мортон CNN. "Ментальные игры и трюки, которые ты должен играть с собой, становятся более интенсивными, и это сложно в том смысле, что ты можешь крутить педали в одном направлении в течение 16 часов, придумывая разные способы сделать это быстрее или сделать это более приятным, что трудно".

Мортон - уникальный велосипедист, который принимал участие в некоторых из самых престижных шоссейных гонок, таких как Giro d'Italia и Vuelta a España, а также прокладывал путь в выносливом велоспорте.

В 2021 году он завершил Alt Tour, проехав каждый этап Тур де Франс под собственную силу и достигнув Парижа за пять дней до основной группы.

Год спустя он совершил 42-часовой однодневный переход из Мюнхена до польско-украинской границы, чтобы собрать средства для украинских беженцев, собрав более 250 000 долларов.

Но экспедиция вокруг Австралии - это уникальное испытание, в основном из-за огромного размера страны, большая часть которой удалена и необитаема.

"Видя, насколько это все огромно, это довольно шокирующе", - замечает Мортон.

Кроме столкновения с кенгуру - "Я почти упал лицом вперед. Это было близко" - Мортон встречал змей на плато Нуллабор и наслаждался красотой птичьего пения на рассвете и закате - "вероятно, самое очаровательное время, чтобы быть на велосипеде".

Несмотря на все испытания, он столкнулся с теми же проблемами, что и любой спортсмен, участвующий в испытании на выносливость. Что касается питания, Мортон утверждает: "Нет формулы или науки за моими пищевыми привычками, кроме того, что я хочу в данный момент. Это может быть сэндвичи, мясо, яйца, рис, маффины и печенье - в общем, обычная еда - все это сопровождается примерно шестью чашками кофе в день".

"Некоторые дни я могу съесть вполовину меньше еды, чем в другие дни, в зависимости от того, как я себя чувствую", - говорит он. "Когда я голоден, я удивляюсь, сколько еды я могу съесть".

Во время соревнования Мортона поддерживала его команда EF Education-EasyPost, которая документировала его захватывающее двухколесное путешествие на различных социальных платформах. Он превзошел свою цель по сбору 100 000 австралийских долларов (примерно 68 500 долларов США) для Фонда грамотности коренных народов, который поставляет книги и образовательные ресурсы коренным детям, живущим в отдаленных районах Австралии.

За последние месяц велосипедист, стремящийся расширить горизонты своего вида спорта и открыть для себя новые перспективы за пределами плотного пелотона, преодолел сотни миль в день. Для Мортона велоспорт - это приключение, средство для одиночных экспедиций и восприятия мира с уникальной точки зрения.

"Разнообразные впечатления, которые можно получить, просто используя велосипед, поразительны", - размышляет он. "Я не ценю ни один опыт выше других. Все дело в пути, понимаете?"

Мортон упоминает, что езда на велосипеде по несколько часов в день и преодоление различных трудностей, в том числе суровых погодных условий, требует значительной ментальной силы.

В интервью CNN Sport Мортон говорит, что его велопрогулка вокруг Австралии - не просто обычная поездка на велосипеде, а серьезное испытание выносливости и стойкости, которое включает в себя преодоление сложных погодных условий Австралии.

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